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https://sport.mail.ru/news/boxing/29391117/
11 апреля 2017, 15:36 | Бокс | Vesti.kz

Чемпион мира рассказал, как можно «поймать» соперника Бейбута Шуменова

Чемпион мира по боксу-2005 Ердос Джанабергенов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о слабом месте будущего соперника казахстанца Бейбута Шуменова — кубинца Юниера Дортикоса.

Титульный поединок намечен на 29 апреля. Увеличить
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В 2005 году Джанабергенов и Дортикос встречались на командном Кубке мира в Москве, и победу тогда одержал казахстанский боксер.

— Я не заметил больших изменений у кубинца. Каким был в 2005 году, таким и остался. Чуть-чуть в техническом плане добавил с возрастом. Но стиль боксирования его не изменился, — считает Джанабергенов.

— В 2005 году Вы победили досрочно кубинца. Расскажите, как его можно переиграть?

— Есть такой момент. Когда идешь в атаку и сильно бьешь, он плотно перекрывается, защищается. После защиты сразу идет в контратаку, и тут его надо ловить — тогда он полностью открывается.

— Визуально Дортикос кажется крупным парнем. Не зря и среди супертяжеловесов себя пробовал.

— Крупный-крупный, но сейчас перчатки маленькие, одно название. Если попадешь, то бьешь, как кулаком. Еще в профессиональном боксе так тейпируют, что они как битой бьют (смеется).

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Бейбутом Шуменовым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе. Победитель получит пояс чемпиона мира по версии WBA, принадлежащий сейчас казахстанцу, и станет обязательным претендентом на поединок с действующим «суперчемпионом» WBA, с Денисом Лебедевым из России.

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