Чемпион мира рассказал, как можно «поймать» соперника Бейбута Шуменова

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В 2005 году Джанабергенов и Дортикос встречались на командном Кубке мира в Москве, и победу тогда одержал казахстанский боксер.

— Я не заметил больших изменений у кубинца. Каким был в 2005 году, таким и остался. Чуть-чуть в техническом плане добавил с возрастом. Но стиль боксирования его не изменился, — считает Джанабергенов.

— В 2005 году Вы победили досрочно кубинца. Расскажите, как его можно переиграть?

— Есть такой момент. Когда идешь в атаку и сильно бьешь, он плотно перекрывается, защищается. После защиты сразу идет в контратаку, и тут его надо ловить — тогда он полностью открывается.

— Визуально Дортикос кажется крупным парнем. Не зря и среди супертяжеловесов себя пробовал.

— Крупный-крупный, но сейчас перчатки маленькие, одно название. Если попадешь, то бьешь, как кулаком. Еще в профессиональном боксе так тейпируют, что они как битой бьют (смеется).