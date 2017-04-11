Чемпион мира рассказал, как можно «поймать» соперника Бейбута Шуменова
Чемпион мира по боксу-2005 Ердос Джанабергенов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о слабом месте будущего соперника казахстанца Бейбута Шуменова — кубинца Юниера Дортикоса.
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В 2005 году Джанабергенов и Дортикос встречались на командном Кубке мира в Москве, и победу тогда одержал казахстанский боксер.
— Я не заметил больших изменений у кубинца. Каким был в 2005 году, таким и остался.
— В 2005 году Вы победили досрочно кубинца. Расскажите, как его можно переиграть?
— Есть такой момент. Когда идешь в атаку и сильно бьешь, он плотно перекрывается, защищается. После защиты сразу идет в контратаку, и тут его надо ловить — тогда он полностью открывается.
— Визуально Дортикос кажется крупным парнем. Не зря и среди супертяжеловесов себя пробовал.
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Напомним, титульный поединок между казахстанцем Бейбутом Шуменовым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдет 29 апреля в
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