Тренер рассказал о нокауте казахстанского боксера в Болгарии

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— Наша команда стала лучшей и получила приз Best Team. Лучшим боксером турнира был признан Санатали Тольтаев, весовая категория до 64 килограммов. Было два общих приза, и оба Казахстан забрал. Три боксера стали чемпионами турнира — одно «серебро» и три «бронзы». Замечу, что турнир стал проверочным, ведь команда у нас новая, на 60−70 процентов обновилась. Из прежнего состава остался только тяжеловес Нурдаулет Уланулы — чемпион Азии. Он второй год в команде.

И братья Тольтаевы. Все остальные ребята пришли в юношеской сборной. Был шанс на финал и у Айбека Досанова, категория до 52 килограммов. Он был получше российского боксера в полуфинале, но бой отдали в сторону соперника — а так мог быть еще один финал… Из новичков в команде отмечу того же Досанова и братьев Оралбай. Пускай один из них и уступил немцу в категории до 81 килограмма, но боксер из Германии очень был хорош. Айбек у нас единственный, кто остался без медали. А германский боксер выиграл все свои бои и стал чемпионом турнира. Очень хороший боксер.

Третьим чемпионом турнира в нашей команде стал Ермахан Жакпеков, выступающий в категории до 69 килограммов. В финале выиграл сильного боксера из России, серебряного призера чемпионата мира. Ермахан хорошо себя проявил в Болгарии и выигрывал нокаутом — очень техничный боксер с поставленным ударом. Поэтому есть в команде молодые и перспективные ребята. Есть выбор.

До турнира в Болгарии мы ездили на состязание в Анапу, и возили туда другой состав. Чемпионом там стал Евгений Павлов — участник первенства мира. Впереди нас ждут молодежные игры Казахстана. Мы ребят там посмотрим, проверим наши проблемные веса, к другим кандидатам присмотримся. Отберем команду, которую будем готовить к участию в чемпионата Азии. Материал есть, будем работать.

— Если говорить об итогах турнира, то трудно не обратить внимание на досрочные победы наших боксеров. Особенно выделяется чистый нокаут тяжеловеса Нурдаулета Уланулы.

— Уланулы старался действовать на средней дистанции, так как боксер из Болгарии высокого роста. Одной из атак прошел левый боковой точно в челюсть. Соперник оказался на полу в горизонтальном положении. Ему открыли счет. Он, конечно, встал, но был засчитан нокаут. Он лежал секунды три-четыре, потом встал. Его повело, зашатало.

Добавим, что турнир в болгарской Софии собрал свыше сотни боксеров из 17 стран. Казахстан представляли восемь боксеров, и семь из них выиграли медали:

Айбек Досанов (до 52 килограммов) — «бронза»;

Ныгматулла Молдашев (до 56 килограммов) — «бронза»;

Саматали Тольтаев (до 60 килограммов) — «золото»;

Санатали Тольтаев (до 64 килограммов) — «золото»;

Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов) — «золото»;

Нурбек Оралбай (до 75 килограммов) — «серебро»;

Айбек Оралбай (до 81 килограмма) — предварительная стадия;

Нурдаулет Уланулы (свыше 91 килограмма) — «бронза».