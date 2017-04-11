Усик предложил Бриедису объединить пояса
Чемпион WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик предложил объединить пояса чемпиону WBC Маирису Бриедису.
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«Я предполагал, что он победит, ибо Марко уже не тот, что раньше. Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Маириса, нового чемпиона мира. Маирис, давай объединять пояса, — цитирует Усика Sportbox.
Напомним, что Бриедис 1 апреля выиграл пояс у Марко Хука.
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