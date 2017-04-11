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11 апреля 2017, 13:43 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Усик предложил Бриедису объединить пояса

Чемпион WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик предложил объединить пояса чемпиону WBC Маирису Бриедису.

Чемпион WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик предложил объединить пояса чемпиону WBC <span class=error>Маирису</span> <span class=error>Бриедису</span><span>.</span> Увеличить
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«Я предполагал, что он победит, ибо Марко уже не тот, что раньше. Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Маириса, нового чемпиона мира. Маирис, давай объединять пояса, — цитирует Усика Sportbox.

Напомним, что Бриедис 1 апреля выиграл пояс у Марко Хука.

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