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https://sport.mail.ru/news/boxing/29387805/
11 апреля 2017, 12:15 | Бокс | Чемпионат.com

Джефф Мейвезер: Если Уайт отвечает мне, значит, я говорю правду

Известный американский тренер Джефф Мейвезер ответил на высказывание президента UFC Дэны Уайта, раскритиковавшего его за замечание относительно гонорара Конора Макгрегора за бой с Флойдом Мейвезером-младшим, о котором пытаются договориться команды спортсменов.

На прошлой неделе Мейвезер заявил, что Макгрегор получит лишь 20% от гонорара, причитающегося ему за бой, в то время как остальные 80% достанутся UFC.

«Единственная причина, по которой он что-то высказывает в мой адрес, состоит в том, что я говорю правду, болезненную правду… Я говорю о доле Конора и UFC от гонорара, потому что гонорар Флойда гарантирован. Вне зависимости от того, что сделает Флойд, своё он получит. Они будут должны дать ему то, чего он просит, чтобы бой произошёл», — цитирует Мейвезера Fighthype.
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Новости Бокса

Уайт: Хочу организовать для Макгрегора бой с Мейвезером

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что хочет обеспечить своему бойцу Конору Макгрегору большую прибыль, потому планирует организовать его бой с экс чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (49−0, 26 КО).
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