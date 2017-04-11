Джефф Мейвезер: Если Уайт отвечает мне, значит, я говорю правду
Известный американский тренер Джефф Мейвезер ответил на высказывание президента UFC Дэны Уайта, раскритиковавшего его за замечание относительно гонорара Конора Макгрегора за бой с Флойдом
Мейвезером-младшим, о котором пытаются договориться команды спортсменов.
На прошлой неделе Мейвезер заявил, что Макгрегор получит лишь 20% от гонорара, причитающегося ему за бой, в то время как остальные 80% достанутся UFC.
«Единственная причина, по которой он
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