Джефф Мейвезер: Если Уайт отвечает мне, значит, я говорю правду

На прошлой неделе Мейвезер заявил, что Макгрегор получит лишь 20% от гонорара, причитающегося ему за бой, в то время как остальные 80% достанутся UFC.



«Единственная причина, по которой он что-то высказывает в мой адрес, состоит в том, что я говорю правду, болезненную правду… Я говорю о доле Конора и UFC от гонорара, потому что гонорар Флойда гарантирован. Вне зависимости от того, что сделает Флойд, своё он получит. Они будут должны дать ему то, чего он просит, чтобы бой произошёл», — цитирует Мейвезера Fighthype.