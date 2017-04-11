Бекхожин: На вопрос о бое в Астане может ответить только команда Головкина. Они говорили, что приедут в Казахстан, но пока ничего нет
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сообщение об отмене июньского боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
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— Достоверность этой информации нужно уточнить у команды Головкина. На вопрос, будет ли бой в Астане, могут ответить только они. Они сообщали, что приедут в Казахстан, но от них никакой информации пока нет. Я имею некий контакт с казахстанской стороной, которая общается с Головкиным. Они сказали, что передали всю информацию, которую просила команда Головкина. Сейчас они ждут ответа. Недели две назад они обсуждали приезд в Астану, однако до сих пор никакой информации нет, — отметил Бекхожин.
— Можно ли пригласить в сентябре в Астану «Канело»?
— Конечно, можно, однако в сентябре у нас много различных мероприятий на уровне министров иностранных дел. Город будет сильно перегружен и даты нужно будет корректировать.
Ранее свою оценку возникшей ситуации дал
Добавим, что Бекхожин сообщал, что Головкин очень хочет провести бой на своей родине в Казахстане. По его словам, Геннадий должен был принять участие лишь в одном вечере бокса, запланированном на июнь этого года.
Наиболее вероятным соперником назывался обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.
Напомним, что сегодня появилась информация о том, что Головкин отказывается от июньского боя с Сондерсом ради сентябрьского противостояния с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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