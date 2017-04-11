Дэн Эмброуз: Альваресу рано строить из себя эксперта по Головкину

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Напомним, что ранее Канело в интервью Los Angeles Times отметил, что знает много способов победить Головкина, а также указал на слабые стороны казахстанца.

«Слова Канело звучат так, будто он завидует вниманию к Головкину со стороны СМИ и фанатов бокса. И по какой-то причине он начинает занижать его достоинства. Однако, вряд ли ему удастся изменить восприятие публики, говоря о Головкине. Ему следует выйти против него на ринг и доказать, что он лучше, как боксер.

Каждый боец имеет недостатки. Но недостатки Альвареса даже хуже, чем GGG. Канело не умеет боксировать на расстоянии из-за недостатка размаха, и у него возникают большие проблемы в боях против соперников с хорошим джебом и движением по рингу. Мы видели это в его поединках с Флойдом Мейвезером и Эрисланди Ларой, а также Мигелем Котто.

26-летний Канело говорит так, словно является настоящим экспертом в области того, как побить Головкина. Может быть, он смог бы стать тренером для следующих соперников GGG? Лично мне кажется, что он просто слишком много говорит. Как боксер, едва победивший Лару и Котто, он не в том положении, чтобы строить из себя эксперта по Головкину. Ему следует для начала уверенно одолеть Лару с Котто, прежде чем заявлять о том, что он знает много способов победить Головкина, — написал аналитик.