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https://sport.mail.ru/news/boxing/29387521/
11 апреля 2017, 11:54 | Бокс | Sports.kz

Дэн Эмброуз: Альваресу рано строить из себя эксперта по Головкину

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз полагает, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес пока не имеет оснований быть уверенным в своей победе над не знающим поражений Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз полагает что мексиканец <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес пока не имеет оснований быть уверенным в своей победе над не знающим поражений Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, что ранее Канело в интервью Los Angeles Times отметил, что знает много способов победить Головкина, а также указал на слабые стороны казахстанца.

«Слова Канело звучат так, будто он завидует вниманию к Головкину со стороны СМИ и фанатов бокса. И по какой-то причине он начинает занижать его достоинства. Однако, вряд ли ему удастся изменить восприятие публики, говоря о Головкине. Ему следует выйти против него на ринг и доказать, что он лучше, как боксер.

Каждый боец имеет недостатки. Но недостатки Альвареса даже хуже, чем GGG. Канело не умеет боксировать на расстоянии из-за недостатка размаха, и у него возникают большие проблемы в боях против соперников с хорошим джебом и движением по рингу. Мы видели это в его поединках с Флойдом Мейвезером и Эрисланди Ларой, а также Мигелем Котто.

26-летний Канело говорит так, словно является настоящим экспертом в области того, как побить Головкина. Может быть, он смог бы стать тренером для следующих соперников GGG? Лично мне кажется, что он просто слишком много говорит. Как боксер, едва победивший Лару и Котто, он не в том положении, чтобы строить из себя эксперта по Головкину. Ему следует для начала уверенно одолеть Лару с Котто, прежде чем заявлять о том, что он знает много способов победить Головкина, — написал аналитик.

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