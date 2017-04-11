Ковалев: Я потерял уважение к Уорду из-за его поведения. Он ходит будто с короной на голове
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) заявил на пресс-конференции, посвященная реваншу с американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), что не видит причин уважать своего соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я потерял уважение к нему
Конечно, это не его вина, что судьи отдали ему победу. Но если бы Уорд был настоящим мужиком, то в ринге бы он сказал: «Знаете, я не заслужил эти пояса. Пусть они останутся у Сергея. Лучше мы проведем реванш и там выясним, кто из нас лучший». Но вместо этого, он повел себя как трус,
Я недавно увидел его в лобби впервые после нашего боя, и снова сегодня.
Ранее россиянин также выразил опасения, что Уорд может отказаться от боя, сославшись на
Их реванш состоится 17 июня в
Напомним, первый бой Ковалева и Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе прошел 20 ноября в
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