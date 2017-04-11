Ковалев: Я потерял уважение к Уорду из-за его поведения. Он ходит будто с короной на голове

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«Я потерял уважение к нему из-за его поведения. Он ходит будто с короной на голове и строит из себя что-то. Нет причин, почему он должен мне нравиться.

Конечно, это не его вина, что судьи отдали ему победу. Но если бы Уорд был настоящим мужиком, то в ринге бы он сказал: «Знаете, я не заслужил эти пояса. Пусть они останутся у Сергея. Лучше мы проведем реванш и там выясним, кто из нас лучший». Но вместо этого, он повел себя как трус, как-будто он реально выиграл тот бой. Вот что мне не понравилось.

Я недавно увидел его в лобби впервые после нашего боя, и снова сегодня. Из-за того, как он смотрел на меня, мне хотелось врезать ему по морде. Мне не о чем с ним говорить, — цитирует Ковалева BoxingScene.com.

Ранее россиянин также выразил опасения, что Уорд может отказаться от боя, сославшись на какую-нибудь травму. Однако американец заверил, что такого не произойдет.

Их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). На кону будут стоять четыре титула.