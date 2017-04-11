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https://sport.mail.ru/news/boxing/29386825/
11 апреля 2017, 11:23 | Бокс | Vesti.kz

Ковалев: Я потерял уважение к Уорду из-за его поведения. Он ходит будто с короной на голове

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) заявил на пресс-конференции, посвященная реваншу с американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), что не видит причин уважать своего соперника.

Россиянин добавил что соперник повел себя как трус в их первом поединке. Увеличить
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«Я потерял уважение к нему из-за его поведения. Он ходит будто с короной на голове и строит из себя что-то. Нет причин, почему он должен мне нравиться.

Конечно, это не его вина, что судьи отдали ему победу. Но если бы Уорд был настоящим мужиком, то в ринге бы он сказал: «Знаете, я не заслужил эти пояса. Пусть они останутся у Сергея. Лучше мы проведем реванш и там выясним, кто из нас лучший». Но вместо этого, он повел себя как трус, как-будто он реально выиграл тот бой. Вот что мне не понравилось.

Я недавно увидел его в лобби впервые после нашего боя, и снова сегодня. Из-за того, как он смотрел на меня, мне хотелось врезать ему по морде. Мне не о чем с ним говорить, — цитирует Ковалева BoxingScene.com.

Ранее россиянин также выразил опасения, что Уорд может отказаться от боя, сославшись на какую-нибудь травму. Однако американец заверил, что такого не произойдет.

Их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). На кону будут стоять четыре титула.

Напомним, первый бой Ковалева и Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе прошел 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Этот поединок также транслировался по системе PPV и собрал 160 тысяч.
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