Азамат Исакулов: Верю, у меня получится взять медаль на узбекском ринге

О том, как себя пробовал в футболе, о первых шагах в боксе, о боях в составе «Астана Арланс» и о многом другом Азамат рассказал в интервью.



— Для начала расскажите — как вы пришли в бокс?

— Впервые в боксерский зал меня привел старший брат. В детстве я много играл в футбол и даже ходил на секцию, но, после первых же тренировок понял, что бокс мне намного интереснее. У нас в Мерке тогда проводились соревнования, где я постоянно занимал первые и вторые места. Это дало мне возможность получить приглашение в спортивную школу города Тараз. Позже были различные республиканские соревнования, такие как, к примеру, турнир памяти Бекзата Саттарханова. Выступая на них, я год за годом получал необходимый опыт, становился сильнее.



— Не сложно было переходить из футбола в бокс?

— Нет, по сравнению с футболом бокс был мне ближе по душе.



— На какой позиции обычно играли на футбольном поле?

— Играл нападающего.



— Кто был вашим первым тренером?

— Балгинбаев Саламат Кенжебекулы — именно он был первым человеком, который привил мне азы бокса.



— Какими были его наставления?

— Он говорил: как и в футболе, в боксе важны обманные движения, постоянная работа на ногах. Помню, в детстве, когда звали в спортивную школу, тренер не отпускал меня, так как не хотел расставаться со мной.



— А ваша реакция какой была?

— С пониманием отнесся к этому. По сей день я благодарен ему за труд, который тренер вложил в меня.



— Вы являетесь воспитанником жамбылской школы бокса. Почему переехали в Актау?

— Так вышло, что на тот момент в Жамбылской области было сразу несколько сильных боксеров в моем весе. Это Олжас Саттыбаев и Ермек Абдраимов, поэтому получить свой шанс было трудно.



Тогда Кайрат Жуманкулов, который работал в нашей спортивной школе, решил поговорить с Маратом Джакивым о возможности моих выступлений за Мангистаускую область. Джакиев ответил: «А почему бы и нет?» В 2013 году я впервые выступил на чемпионате Казахстана как представитель этого региона. К сожалению, проиграл в первом поединке Ильясу Сулейменову. Считаю, что не был готов к турниру.



К следующему чемпионату страны я подошел в хорошей форме и смог проявить свои лучшие качества. Вообще, я должен сказать, что благодарен Марату Джакиеву за веру в меня. Все-таки мангистауская школа бокса воспитала таких боксеров, как Адильбек Ниязымбетов и Берик Абдрахманов, поэтому я верю — здесь у меня есть все возможности для прогресса.



— Не так давно вы стали чемпионом Казахстана в Павлодаре. Помните эти ощущения? Как сложился для вас турнир?

— Считаю, турнир сложился для меня хорошо. Конечно, нельзя забывать о том, что подрастает много молодых, перспективных парней, которые уже сейчас наступают нам на пятки. Хорошо почувствовал это в двух стартовых поединках на чемпионате страны. Я одержал победу в них, но, все же молодые ребята потрепали мне нервы. Если говорить о других соперниках, то Ануара Музаппарова и Олжаса Байниязова знаю не первый год, поэтому хорошо понимал, чего от них можно ждать на ринге.



— На финальном поединке против Музаппарова хотелось бы подробней остановиться.

— Хорошо знал сильные и слабые стороны соперника. Работал вторым номером, на дистанции, выполнил установку тренера и смог добиться победы.



— В вашем послужном списке значатся и бои в составе «Астана Арланс». Удобно было боксировать в новом формате?

— Это очень важный опыт, возможность боксировать с соперниками, у которых уже есть имя. Конечно, пятираундовый формат боя — нечто новое для меня, поэтому для адаптации потребовалось время. Часто бывало, испытывал волнение перед боями, думая о том, удастся ли правильно распределить силы на все пять раундов. Был еще один момент — в WSB взвешивание проходит за день до боя. А у меня такая физиология, что, если перекушу за несколько часов до поединка, то во время боя себя будет тяжело реализовать на все сто процентов. Но, в целом, с функциональной точки зрения себя чувствовал нормально.



— Вы стали чемпионом турнира в Германии. Сильные соперники попадались?

— В первом поединке встретился с Гилбертом Рентерия из США. Рослый парень с длинными руками, но для меня было большим плюсом, что соперник уступал мне в скорости. Это и сыграло ключевую роль, потому что, когда я взвинтил темп, противник не нашел чем ответить.



В финале с российским боксером Овиком Оганесяном мне пришлось нелегко. Получился упорный поединок. Мы оба устали в концовке, но, по ходу боя был момент, когда мне удалось провести хороший удар и судья открыл российскому боксеру счет. Наверное, это и помогло мне выиграть. Должен все же признать, что это был довольно напряженный бой.



— Совсем скоро стартует чемпионат Азии в Ташкенте. Как настраиваетесь на него?

— Мы провели сбор на базе AIBA в Алматинской области, где большая часть работы была посвящена поднятию функционального состояния. Считаю, все идет по плану. 15 апреля мы соберемся в Астане и продолжим подготовку. В то же время, должен отметить, что каждому из боксеров тренеры сборной дали индивидуальный подготовительный план, который мы выполняем, независимо от того — находимся мы на сборах или же нет. Надеюсь, нашей сборной удастся выступить удачно на предстоящем турнире в Ташкенте.



— Для себя лично поставили цель на континентальный турнир?

— У меня настрой только на победу. Верю, у меня получится взять медаль на узбекском ринге и оправдать доверие болельщиков.

Источник: kfb.kz.