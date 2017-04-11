Канело: То, что Джейкобс сделал Головкину, еще цветочки, я могу сделать еще больнее!

«Я и моя команда — уже знали, что это за боец (Головкин). Мы уже давно знали те вещи, которые СМИ и весь мир, видят только сейчас», — сказал Канело в интервью Los Angeles Times.

«То, что сделал Дэнни Джейкобс — похвально, но я смог бы сделать гораздо больше. Я бы сделал ему больно. Стиль Головкина состоит в том, что он не знает, как правильно уходить назад, уворачиваться. Он не знает, как сражаться на дальних дистанциях. У него есть сила, но он умеет сражаться только в “вблизи”. Если ты будешь стоят перед ним, конечно же он тебя поймает. Но ему несдобровать, если с ним в ринг войдет кто-то вроде меня, который действительно умет двигаться».