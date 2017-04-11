В Федерации профи-бокса прокомментировали информацию о «решении» Головкина отказаться от июньского боя с Сондерсом

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— Я слышал об этом. Так и предполагал. Однако я не знаю, на какой стадии переговоры с «Канело». Ведь ему еще бой проводить. Каким «Канело» будет после Чавеса? На это тоже нужно смотреть, — отметил Демьяненко.

— Это правильное решение?

— Я думаю, решение было неправильное. Вместо неконкретного «Канело» Головкину в июне нужно было встретится с Сондерсом, а на конвенции WBC провести матч с еще одним соперником. Он бы и здесь и там заработал. Я с самого начала предполагал, что матч будет один и они, как оказалось, приняли такое решение. Насколько реален бой с «Канело» не знаю, нам остается только ждать. Расклады будут меняться в любом случае.

— Возможно, казахстанская сторона промедлила с организацией боя?

— Мы ничего не решаем, мы лишь содействуем в проведении матча. А то, что EXPO и спортивное управление немного затормозили, так от команды Головкина не было конкретики. Нужна была определенность уже сразу после боя с Джейкобсом. Вроде бы говорили об этом, однако контрактов или других договоренностей не было. Все было на пальцах, и поэтому вполне ожидаемо, что все вышло таким образом.

— Когда еще можно провести поединок Головкина в Казахстане?

— Под EXPO был самый реальный шанс провести бой Головкина в Казахстане. Тем более, Сондерс собирался приехать в Астану. Нас не щекочет, сколько должен заработать Головкин. Этим должны заниматься его промоутеры. Мы хотим, чтобы на мероприятии EXPO было отмечено «Головкин-Казахстан». Надо на такие вещи смотреть с точки зрения политической выгоды для страны.

— То есть идти на уступки?

— Команда смотрит по-другому, и Гена, возможно, смотрит по-другому. Время его поджимает. И пока он на высоте он должен выжимать максимум. Если бы он проиграл бы Джейкобсу, то все бы от него отвернулись и не было бы никаких планов. Ведь это бизнес. Когда Костя Цзю проиграл Филлипсу, то промоутер Влад Уортон три года вытаскивал его из этой ямы, бегая за Доном Кингом ради поединка Цзю с Забом Джудой. Вот такие дела.

Ранее появилась информация о том, что Головкин пропустит июньский поединок ради подготовки к встрече с мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом.

Отметим, что команда Головкина вела переговоры с обладателем пояса WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом. Их объединительный поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.