Президент Федерации профессионального бокса РК прокомментировал возможный отказ Головкина от боя в Астане

Сообщалось, что вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.



— Точной информацией в этом вопросе, наверное, может обладать только команда Головкина. Как я уже говорил ранее, переговоры по бою с Сондерсом ведутся. В последний раз команде Головкина была предоставлена вся необходимая информация, и казахстанская сторона ждала ответа. Но пока — тишина, и представители Головкина должны были приехать в конце следующей недели в Казахстан для того, чтобы обсудить детали, — заявил Ерлан Бекхожин.