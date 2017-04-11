Президент Федерации профессионального бокса РК прокомментировал возможный отказ Головкина от боя в Астане
Президент Федерации профессионального бокса РК Ерлан Бекхожин прокомментировал Sports.kz вышедшую в СМИ информацию о том, что Геннадий Головкин не будет проводить объединительный поединок с чемпионом Мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, запланированный на июнь в Астане.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщалось, что вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.
— Точной информацией в этом вопросе, наверное, может обладать только команда Головкина. Как я уже говорил ранее, переговоры по бою с Сондерсом ведутся. В последний раз команде Головкина была предоставлена вся необходимая информация, и казахстанская сторона ждала ответа. Но пока — тишина, и представители Головкина должны были приехать в конце следующей недели в Казахстан для того, чтобы обсудить детали, — заявил Ерлан Бекхожин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter