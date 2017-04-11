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https://sport.mail.ru/news/boxing/29386084/
11 апреля 2017, 10:46 | Бокс | Sports.kz

Президент Федерации профессионального бокса РК прокомментировал возможный отказ Головкина от боя в Астане

Президент Федерации профессионального бокса РК Ерлан Бекхожин прокомментировал Sports.kz вышедшую в СМИ информацию о том, что Геннадий Головкин не будет проводить объединительный поединок с чемпионом Мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, запланированный на июнь в Астане.

Президент Федерации профессионального бокса РК <span class=error>Ерлан</span> Бекхожин прокомментировал Sports.kz вышедшую в СМИ информацию о том что Геннадий <span class=error>Головкин</span> не будет проводить объединительный поединок с чемпионом Мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом запланированный на июнь в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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Сообщалось, что вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.

— Точной информацией в этом вопросе, наверное, может обладать только команда Головкина. Как я уже говорил ранее, переговоры по бою с Сондерсом ведутся. В последний раз команде Головкина была предоставлена вся необходимая информация, и казахстанская сторона ждала ответа. Но пока — тишина, и представители Головкина должны были приехать в конце следующей недели в Казахстан для того, чтобы обсудить детали, — заявил Ерлан Бекхожин.

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