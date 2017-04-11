LA Times: «Канело» готовится нокаутировать Чавеса, чтобы доказать, что он может побить и Головкина

Их поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Причем пройдет он промежуточном весе 164,5 фунта.

«Я первый поднимаюсь в этот вес и этот дивизион, но у меня достаточно силы, чтобы нокаутировать Чавеса, когда такая возможность появиться. Все идет отлично. Я чувствую себя более сильным, особенно когда мне нужно сбрасывать все, и теперь могу больше тренироваться без ущерба для своего тела, — сказал Альварес. — Я ожидаю увидеть в ринге лучшую версию Чавеса. Надеюсь, что он готов, потому что я готовлюсь изо всех сил и намерен показать свои лучшие навыки. В ринге я собираюсь использовать свое преимущество в опыте, дисциплине и способностях».

Также мексиканец признался, что смотрел последний бой казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), с которым они ведут переговоры на сентябрь. По его словам, он не был впечатлением выступлением GGG в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

«Мы с моей командой уже знаем, что из себя представляет Головкин. Мы знали все то, что лишь сейчас видят СМИ и весь мир. Мы не увидели ничего нового. Все то же самое. В нашем поединке я могу сделать гораздо больше, чем сделал Джейкобс. Головкин не умеет отступать и не знает, как драться на расстоянии. Он очень силен и крепок, но умеет боксировать только вблизи. Если вы перед ним, то он вас достанет. Однако, если двигаться вокруг него, ему придется тяжело. Есть много способов как его побить», — добавил «Канело».