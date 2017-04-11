Казахстанские герои канадского вечера бокса прилетели на Родину

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Спортсменов встречали более 50 человек, в числе которых, родные и близкие, а также друзья, коллеги и журналсты, которые растянули красочные баннеры с надписями «Вперед казахстанские герои» и «Гордость нашей страны».

— Для начала я хочу поблагодарить всех моих братьев, родных и болельщиков за теплый прием и поддержку. Последний бой за титул для меня оказался тяжелым. Соперник действительно оказался сильным, но по воле Аллаха я выиграл этот поединок и очень рад за это. Теперь у меня в планах отдыхать со своей семьей, а дальше посмотрим, — поделился своими впечатлениями завоевавший первый титул (IBO International) в профессиональном боксе Батыр Джукембаев.

Отметим, что 7 апреля в Монреале Батыр Джукембаев нокаутировал опытного мексиканца Косме Риверув главном бою вечера бокса и завоевал первый свой титул в профессиональном боксе — пояс IBO International в первом полусреднем весе. Он трижды отправил соперника в нокдаун. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился в седьмом. Для 26-летнего Джукембаева победа над Риверой стала девятой в карьере и восьмой досрочной. Все поединки он провел в Канаде, где дебютировал в сентябре 2015 года.

Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов, одержавший шестую победу в профессиональном боксе также поблагодарил всех собравшихся за поддержку и отметил следующее:

— Мой соперник также был сильным и опытным. На его счету было 30 боев, но я старался выиграть этот бой и нокаутировал его уже на втором раунде, — говорит он.

Кроме того, на вопрос, когда мы увидим титульный бой с вашим участием он ответил: — «В скором времени, после 3−4 боев. Это все зависит от нашего промоутера».

Добавим, что его поединок против мексиканца Кристиана Арразолы открыл вечер бокса в канадском Монреале. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже во втором на отметке 2 минуты и 38 секунд. Уже в первом раунде он дважды отправлял соперника в нокдаун, а во втором повторил этот результат. Четвертый нокдаун оказался роковым дляАрразола ион не смог подняться.

Для 25-летнего уроженца Алматы Абылаихана Хусаинова, не знающего ни одного поражения, эта победа стала шестой на профессиональном ринге и пятой досрочной. Его дебютный бой состоялся в декабре 2015 года в Китае, а остальные поединки он провел в Канаде.

Помимо всего, оба боксера отметили, что готовы летом провести бой в Астане, в рамках вечера бокса ЭКСПО, если им поступят предложения от организаторов.