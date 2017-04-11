СМИ считают, что Головкин решил добить «Канело»

В частности, журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Головкин решил пропустить бой летом, чтобы не получить травмы перед возможным боем с мексиканцем. Эта версия совпадает с точкой зрения промоутера «Канело» Оскаром Де Ла Хойя, который неоднократно заявлял, что не одобряет планы соперника своего подопечного на летний бой, поскольку GGG рискует получить травму, что может сорвать его бой с мексиканцем в сентябре.



Пентаграмма «Властелин поясов» — цель № 1



Есть причины, по которым это сообщение со ссылкой на неназванные источники может оказаться правдой, и есть веские причины считать его «уткой». Начнем с последних: Головкин не раз заявлял, что его приоритетной целью, более того — мечтой, является объединение всех чемпионских поясов по версиям пяти профессиональных боксерских организаций в среднем весе.



Четыре из пяти поясов уже принадлежат GGG — WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Остался один-единственный пояс, по версии Всемирной Боксерской Организации (WBO), который сейчас красуется на Билли Джо Сондерсе. Головкин еще прошлым летом прозрачно намекнул британцу на то, что считает это обстоятельство досадным недоразумением, разместив под фото Сондерса с этой чемпионской регалией комментарий: «Какой он у тебя красивый!».



Британец прочитал между строк этого комментария посыл «Я тоже такой хочу!» и посоветовал Головкину прийти и взять этот пояс. Затем последовали два поединка GGG с британцем Келлом Бруком и американцем Дэниэлем Джейкобсом, в которых, по мнению недоброжелателей казахстанского боксера, он выглядел не слишком убедительно, после чего Билли Джо Сондерс окончательно воспрял духом. Заявив, что готов драться с GGG «хоть в Астане, хоть в поле» (столица Казахстана фигурировала в качестве претендентов на проведение этого объединительного боя).



После этого начались долгие переговоры по этому возможному титульному бою, по сюжету напоминающие сериал «Санта-Барбара»: сторона Сондерса заявила сначала о существовании некоего дедлайна (крайнего срока) окончания переговоров по нему, сторона Головкина опровергла существование временных ограничений. Судя по тому, что переговоры продолжились и после озвученного «дедлайна», промоутеры британца хотели заполучить контракт как можно скорее.



Далее свою лепту в лихую закрутку сюжета внесло управление физкультуры и спорта Астаны, руководитель которого — Берик Маржикпаев — заявил, что контракт на бой в июле на «Астана Арене» уже подписан. В тот же день акимат Астаны выступил с опровержением этой информации, равно как и команда Головкина (британская сторона по этому поводу промолчала — либо до нее не дошло само высказывание Маржикпаева, либо до нее не дошло, кто такой Маржикпаев и почему он об этом говорит).



Ну, а в последней серии зритель узнал от промоутера Сондерса, что GGG якобы получил травму в бою с Джейкобсом — и поэтому не спешит выйти на ринг против Сондерса. Тренер Головкина Абель Санчес по этому поводу сделал большие глаза — и попросил через журналистов Фрэнка Уоррена уточнить, какая именно травма мучит его подопечного, ибо в тренировочном процессе таких мучений не наблюдается.



В общем-то, такой занимательный процесс подписания контрактов на титульный бой — вещь вполне себе обыденная, и не исключено, что в ближайшее время переговорный процесс принесет еще много пищи для громких заявлений обеих сторон. Что никак не отразится на сути: пентаграмма из чемпионских поясов — по-прежнему цель № 1 для Головкина. Вот только столь же приоритетна она для его команды?



Поймать неуловимого Джо



Понять промоутеров несложно: бой за пятый пояс — это красивая упаковка, в которой товар (в данном случае — зрелище) можно продать достаточно выгодно. Вывеска «Головкин-Сондерс: бой за звание абсолютного чемпиона мира» выглядит привлекательно. Но…



Все болельщики с придыханием ждали в прошлом году боя Головкина и мексиканца «Канело» за пояс WBC — и разочарование от отказа «Канело» от встречи с GGG ввиду «искусственных сроков» этого боя желания его увидеть в будущем не охладил. Парадоксально, но легкий налет скандальности того, как пояс WBC «перекочевал» от мексиканца к казахстанцу, по-прежнему перекрывает по потенциалу кассового сбора бой Головкин-Сондерс.



И это при том, что с точки зрения чисто спортивной составляющей бой за пояс WBO выглядит важнее попытки команды GGG поймать-таки неуловимого Джо. При этом промоутеры мексиканца, похоже, тоже понимают: цена возможного боя между ним и Головкиным сейчас вышла на пик. Дальнейший уход от боя под благовидными и неблаговидными предлогами ее будет только снижать. По крайней мере, промоутер Головкина Том Леффлер на это рассчитывает:



«Они все хотят, чтобы этот бой состоялся, потому что он принесет много денег. Это будет большая сделка. В нем сойдутся два боксера, которые любят идти вперед, находятся в лучшей форме и привыкли побеждать. Все заинтересованы в этом состязании», — сказал Леффлер в разговоре с ESPN Deportes на этой неделе.



Ну, а коли все заинтересованы, то пентаграмма может и подождать, ибо за нее дадут гораздо меньше. Это бизнес, детка — и ничего личного: бой с Сондерсом в этом случае — риск не только травмы, но и потери интереса зрителей к сентябрьскому противостоянию с «Канело» в том случае, если GGG потерпит в бою с британцем первое поражение на профи-ринге. В общем, отказ от боя с Сондерсом до боя с Канело выглядит вполне возможным. Как и проведение его, несмотря на все финансовые соображения: в свете этого, заявления неназванных источников выглядит гаданием 50 на 50 — точно или будет, или нет. Остается ждать, что скажут команды двух боксеров.