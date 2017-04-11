Сергей Ковалев: Главное, чтобы Уорд не начал говорить о травме за неделю до боя
В США состоялась
пресс-конференция, посвященная второму бою между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.
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4 апреля стороны подписали контракт на поединок, который состоится 17 июня. Напомним, что первый бой завершился победой Уорда единогласным решением судей. Таким образом, Ковалев потерпел поражение и лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO.
Майкл Йормарк, представитель компании Roc Nation:
— Сергею предстоит многое доказать. Может быть, поэтому он очень активен в социальных сетях. После поражения в ноябре, он сделал себя собственной
Кэти Дува, глава компании Main Events:
— Я хочу сказать коротко и по делу. Моя самая большая надежда на 17 июня, чтобы на этот раз руку подняли победителю. Сергей сделает все, что в его силах, чтобы вопрос о победителе не стоял.
Питер Нельсон,
— Некоторые бои настолько хороши, что бойцы проникаются друг к другу уважением. Другие бои настолько велики, что боксеры начинают друг друга ненавидеть. Это наш случай. Нужно отдать должное боксерам. Они работали каждую секунду в первом бою. И каждую секунду реванша они будут стараться одержать победу. Слишком многое на кону. С точки зрения наследия, места в рейтинге вне зависимости от весовой категории, титулов и сегодняшнего дня. Сергей Ковалев и Андре Уорд сделают все, чтобы уйти домой с поясами.
Сергей Ковалев:
— Я очень рад, что бой
Главное, чтобы за неделю или за две о боя, он не сказал, что получил травму, чтобы не драться со мной. Я надеюсь, что у него есть настоящие яйца, что он мужик и бой 17 июня будет.
Андре Уорд:
— Никто в этой комнате не сможет указать на боксера, которого я избежал или боя, от которого я отказался. Меня не волнует Instagram Ковалева.
Я дерусь 23 года, и вы должны понимать, что в моем сопернике нет ничего пугающего. Вы в курсе, что мы провели 12 раундов шесть месяцев назад? Все говорят только о нокдауне и это, возможно, самый прекрасный момент в моей карьере. А вы видели следующие 10 раундов? Никто об этом не говорит. Реальность такого, он увидеть меня 17 июня в ринге. Мне нравятся слова Ковалева. Он раскручивает бой. Это хорошо. Мне нравится, что многие считают, что я проиграл первый поединок. Это тоже раскручивает новый бой. Мы провели 12 раундов и реальность такого, что он теперь знает, кто я. Мне этого достаточно. 17 июня ничего не изменится. Только мы возьмемся за дело чуть раньше.
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