Нежеланию Уорда возвращаться в 168 фунтов для боя с Головкиным нашли объяснение

В частности, Уорд опроверг слова своего тренера о том, что они готовы провести бой с Головкиным, если тот поднимется в 168 фунтов. Сам американский боксер заявил, что не собирается возвращаться во второй средний даже для GGG. В то же время Уорд предложил Головкину подняться в его дивизион.

«Очень жаль, что Уорд не хочет встречаться с Головкиным в 168 фунтах. Просить Головкина, небольшого средневеса, подняться в 175 фунтов может быть расценено фанатами как проявление эгоизма со стороны Уорда. Он даже не предлагает ему промежуточный вес, заставляя Головкина подняться на сразу на две категории. Фанаты Уорда могут привести в пример Келла Брука, который поднялся на два дивизиона из полусреднего веса для боя с Головкиным в сентябре прошлого года.

Но для Головкина этот будет довольно проблематично сделать, потому что он мал даже для среднего веса. Брук, по крайней мере, был крупным полусредневесом, а Головкин весит столько, сколько и многие представители первого среднего веса.

Из слов Уорда о том, что Головкину нужно подняться в 175 фунтов для их боя, понятно, что их поединок никогда не состоится. Так или иначе, Уорда осталось в запасе не так уж много карьерного времени. Ему предстоит реванш с Сергеем Ковалевым 17 июня, который он вполне может проиграть. Если же Уорд выиграет, то они будут искать третьего поединка, а в случае поражения он может решить и и вовсе не продолжать карьеру.

В этом случае Головкин стал бы бы хорошим вариантом для Уорда. Права Андре уже будет не в том положении, чтобы диктовать условия, и ему придется проглотить свою гордость, и сбросить вес для поединка с Головкиным в 168. Если же Уорд после поражения Ковалеву останется в полутяжелой категории, то окажется перед трудным выбором в лице таких боксеров, как Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, и, возможно, Адонис Стивенсон.

Уорд не поднимался для своего боя с Чадом Доусоном. Он заставил Доусона спуститься до 168, и это, как показалось, действительно навредило ему, потому что он выглядел опустошенным. Уорд, возможно, сделал из этого урок, чтобы не совершить аналогичную ошибку, — написал автор.