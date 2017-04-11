Головкин опередил Уорда с Ломаченко и возглавил рейтинг P4P по версии SecondsOut

«Головкин доказал, что он является “номером один” в среднем весе после того, как победил в марте в Нью-Йорке Дэниэла Джейкобса по итогам 12 раундов. Мы уже все знаем, что он может бить, и 33 его нокаута в 37 победных боях тому доказательство. Но он может также боксировать и является техничным мастером, что, возможно, делает его одним из самых опасных противников в боксе на сегодняшний день», — говорится в заметке.

Полностью десятка лучших pound-for-pound боксеров по версии SecondsOut выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)

2. Андре Уорд

3. Василий Ломаченко

4. Роман Гонсалес

5. Сергей Ковалев

6. Теренс Кроуфорд

7. Гильермо Ригондо

8. Шинсуе Яманка

9. Сауль Альварес

10. Наоя Инуе.