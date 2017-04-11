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https://sport.mail.ru/news/boxing/29384722/
11 апреля 2017, 8:41 | Бокс | Vesti.kz

Головкин опередил Уорда с Ломаченко и возглавил рейтинг P4P по версии SecondsOut

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии портала SecondsOut, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается что победой над Джейкобсом GGG доказал что является номером один в мире. Увеличить
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«Головкин доказал, что он является “номером один” в среднем весе после того, как победил в марте в Нью-Йорке Дэниэла Джейкобса по итогам 12 раундов. Мы уже все знаем, что он может бить, и 33 его нокаута в 37 победных боях тому доказательство. Но он может также боксировать и является техничным мастером, что, возможно, делает его одним из самых опасных противников в боксе на сегодняшний день», — говорится в заметке.

Полностью десятка лучших pound-for-pound боксеров по версии SecondsOut выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
2. Андре Уорд
3. Василий Ломаченко
4. Роман Гонсалес
5. Сергей Ковалев
6. Теренс Кроуфорд
7. Гильермо Ригондо
8. Шинсуе Яманка
9. Сауль Альварес
10. Наоя Инуе.

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