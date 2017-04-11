Головкин опередил Уорда с Ломаченко и возглавил рейтинг P4P по версии SecondsOut
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии портала SecondsOut, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Головкин доказал, что он является “номером один” в среднем весе после того, как победил в марте в
Полностью десятка лучших
1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
2. Андре Уорд
3. Василий Ломаченко
4. Роман Гонсалес
5. Сергей Ковалев
6. Теренс Кроуфорд
7. Гильермо Ригондо
8. Шинсуе Яманка
9. Сауль Альварес
10. Наоя Инуе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter