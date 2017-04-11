Геннадий Головкин назван боксером месяца по версии WBA
Казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) назван лучшим боксером марта по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на официальный сайт организации.
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Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, 18 марта в
Для Головкина эта победа стала 37-й в 37-боях, из которых 33 он завершил досрочно. При этом казахстанец впервые в карьере провел 12-раундовый поединок.
Ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.
Однако, судя по информации источников, Головкин отказался от этой идеи и решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), запланированном на сентябрь.
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