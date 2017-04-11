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https://sport.mail.ru/news/boxing/29384513/
11 апреля 2017, 8:40 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин назван боксером месяца по версии WBA

Казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) назван лучшим боксером марта по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на официальный сайт организации.

В марте казахстанец единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. Увеличить
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Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, 18 марта в Нью-Йорке провел бой против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Казахстанский боксер победил единогласным решением судей, отправив соперника в нокдаун в четвертом раунде.

Для Головкина эта победа стала 37-й в 37-боях, из которых 33 он завершил досрочно. При этом казахстанец впервые в карьере провел 12-раундовый поединок.

Ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.

Однако, судя по информации источников, Головкин отказался от этой идеи и решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), запланированном на сентябрь.

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