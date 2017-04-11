Уорд: Я много чего могу наговорить о Ковалеве. Но я выстоял 12 раундов и ничего страшного в нем не увидел
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) на
пресс-конференции ответил на нападки со стороны своего соперника россиянина Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО), заверив, что их второй бой состоится.
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«Ребята, послушайте. Я много чего могу наговорить о нем. Могу бросить в него несколько вещей чисто из интереса и посмотреть — прилипнет или нет? Но меня таким не пронять. Просто увидишь меня в ринге 17 июня. Ты получил то, что хотел. И, как уже говорил, на этот раз
Поймите, я боксирую 23 года. В прошлом бою я провел 12 раундов с этим парнем и, вопреки тому, что говорят, ничего страшного не увидел. Он не отправил меня на настил ринга ни в девятом, ни в десятом раундах, чтобы я сейчас дрожал и думал — фух, пронесло,
Ранее Ковалев не исключил, что за неделю или две до боя Уорд может отказаться, сославшись на
Ранее было официально объявлено, что реванш между Ковалевым и Уордом состоится 17 июня в
Напомним, их первый бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в
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