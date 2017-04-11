Уорд: Я много чего могу наговорить о Ковалеве. Но я выстоял 12 раундов и ничего страшного в нем не увидел

«Ребята, послушайте. Я много чего могу наговорить о нем. Могу бросить в него несколько вещей чисто из интереса и посмотреть — прилипнет или нет? Но меня таким не пронять. Просто увидишь меня в ринге 17 июня. Ты получил то, что хотел. И, как уже говорил, на этот раз оставь-ка оправдания дома.

Поймите, я боксирую 23 года. В прошлом бою я провел 12 раундов с этим парнем и, вопреки тому, что говорят, ничего страшного не увидел. Он не отправил меня на настил ринга ни в девятом, ни в десятом раундах, чтобы я сейчас дрожал и думал — фух, пронесло, еле-еле спасся. Да, я был в нокдауне во втором раунде, однако, если вы смотрели бой, то я не выживал оставшееся время, а перешел в режим «или ты, или я». И я что-то не заметил, чтобы он на это ответил так, как от него все ожидали, — цитирует Уорда BoxingScene.com.

Ранее Ковалев не исключил, что за неделю или две до боя Уорд может отказаться, сославшись на какую-нибудь травму. По словам россиянина, причиной тому может быть тот факт, что американец боится его.

Ранее было официально объявлено, что реванш между Ковалевым и Уордом состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). На кону будут стоять четыре титула.