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https://sport.mail.ru/news/boxing/29384362/
11 апреля 2017, 8:31 | Бокс | Vesti.kz

Уорд: Я много чего могу наговорить о Ковалеве. Но я выстоял 12 раундов и ничего страшного в нем не увидел

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) на пресс-конференции ответил на нападки со стороны своего соперника россиянина Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО), заверив, что их второй бой состоится.

Американец добавил что он имеет опыт и не поведется на слова соперника. Увеличить
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«Ребята, послушайте. Я много чего могу наговорить о нем. Могу бросить в него несколько вещей чисто из интереса и посмотреть — прилипнет или нет? Но меня таким не пронять. Просто увидишь меня в ринге 17 июня. Ты получил то, что хотел. И, как уже говорил, на этот раз оставь-ка оправдания дома.

Поймите, я боксирую 23 года. В прошлом бою я провел 12 раундов с этим парнем и, вопреки тому, что говорят, ничего страшного не увидел. Он не отправил меня на настил ринга ни в девятом, ни в десятом раундах, чтобы я сейчас дрожал и думал — фух, пронесло, еле-еле спасся. Да, я был в нокдауне во втором раунде, однако, если вы смотрели бой, то я не выживал оставшееся время, а перешел в режим «или ты, или я». И я что-то не заметил, чтобы он на это ответил так, как от него все ожидали, — цитирует Уорда BoxingScene.com.

Ранее Ковалев не исключил, что за неделю или две до боя Уорд может отказаться, сославшись на какую-нибудь травму. По словам россиянина, причиной тому может быть тот факт, что американец боится его.

Ранее было официально объявлено, что реванш между Ковалевым и Уордом состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). На кону будут стоять четыре титула.

Напомним, их первый бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Этот поединок также транслировался по системе PPV и собрал 160 тысяч.
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