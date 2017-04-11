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https://sport.mail.ru/news/boxing/29384232/
11 апреля 2017, 8:29 | Бокс | Vesti.kz

Уорд: Я не вернусь в 168 фунтов ради Головкина. Если он захочет подняться ко мне — это уже другой разговор

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) заявил, что не собирается возвращаться во вторую среднюю категорию для поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Американец добавил что GGG уже была возможность но он ее упустил. Увеличить
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Ранее тренер американца Вирджил Хантер заявил, что что они готовы встретиться с Головкиным, если тот поднимется в 168 фунтов. «Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания», — добавил тренер.

Промоутер казахстанца Том Леффлер не исключил, что Головкин может подняться в 168 фунтов и провести поединок с Уордом.

Однако сам Андре опроверг слова своего тренера.

«Я не собираюсь спускаться в 168 фунтов. Это пройденный этап. Я слышал, что Хантер говорил что-то об этом, но я не собираюсь возвращаться в 168 фунтов. Я сказал об этом до перехода в другой вес, и я не играл.

Головкин имел реальную возможность провести со мной бой. Но он не захотел драться по какой-то причине. Он хотел отложить это на два-три года. Но раз уж я поднялся в весе, то уже не намерен спускаться. Если он захочет подняться ко мне — это другой разговор, — цитирует Уорда BoxingScene.com.

Добавим, что ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что казахстанец может сменить весовую категорию уже в этом году.

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