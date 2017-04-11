Уорд: Я не вернусь в 168 фунтов ради Головкина. Если он захочет подняться ко мне — это уже другой разговор
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) заявил, что не собирается возвращаться во вторую среднюю категорию для поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Ранее тренер американца Вирджил Хантер заявил, что что они готовы встретиться с Головкиным, если тот поднимется в 168 фунтов. «Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания», — добавил тренер.
Промоутер казахстанца Том Леффлер не исключил, что Головкин может подняться в 168 фунтов и провести поединок с Уордом.
Однако сам Андре опроверг слова своего тренера.
«Я не собираюсь спускаться в 168 фунтов. Это пройденный этап. Я слышал, что Хантер говорил
Головкин имел реальную возможность провести со мной бой. Но он не захотел драться по
Добавим, что ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что казахстанец может сменить весовую категорию уже в этом году.
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