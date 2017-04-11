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Ранее тренер американца Вирджил Хантер заявил, что что они готовы встретиться с Головкиным, если тот поднимется в 168 фунтов. «Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания», — добавил тренер.

Промоутер казахстанца Том Леффлер не исключил, что Головкин может подняться в 168 фунтов и провести поединок с Уордом.

Однако сам Андре опроверг слова своего тренера.

«Я не собираюсь спускаться в 168 фунтов. Это пройденный этап. Я слышал, что Хантер говорил что-то об этом, но я не собираюсь возвращаться в 168 фунтов. Я сказал об этом до перехода в другой вес, и я не играл.

Головкин имел реальную возможность провести со мной бой. Но он не захотел драться по какой-то причине. Он хотел отложить это на два-три года. Но раз уж я поднялся в весе, то уже не намерен спускаться. Если он захочет подняться ко мне — это другой разговор, — цитирует Уорда BoxingScene.com.

Добавим, что ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что казахстанец может сменить весовую категорию уже в этом году.