Абель Санчес рассказал о состоянии Головкина после боя с Джейкобсом
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что его подопечный в последнем поединке против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) был измотан сильнее обычного.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Головкин испытывал болеевые ощущение, ведь он провел 12-раундовый бой. Я не увидел этого в первый день в раздевалке. Обычно это начинает чувствоваться на
Отметим, что ранее промоутер чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен объяснил затянувшийся процесс переговоров с командой Головкина тем, что у казахстанца травма. Однако Санчес опроверг эту информация.
Между тем стало известно, что Головкин пропустит объединительный бой с Сондерсом, который, по слухам, был намечен на 10 июня в Казахстане. Вместо этого казахстанец решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), с которым они ведут переговоры на сентябрь.
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