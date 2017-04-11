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https://sport.mail.ru/news/boxing/29384034/
11 апреля 2017, 8:23 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес рассказал о состоянии Головкина после боя с Джейкобсом

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что его подопечный в последнем поединке против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) был измотан сильнее обычного.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

«Головкин испытывал болеевые ощущение, ведь он провел 12-раундовый бой. Я не увидел этого в первый день в раздевалке. Обычно это начинает чувствоваться на второй-третий день, а я не проверял его. После длительного тренировочного лагеря я последний, кого бы он хотел видеть. Но Головкин не из тех, кто жалуется. Это была естественная боль. У него был тяжелый поединок», — сказал Санчес в интервью Yahoo! Sports.

Отметим, что ранее промоутер чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен объяснил затянувшийся процесс переговоров с командой Головкина тем, что у казахстанца травма. Однако Санчес опроверг эту информация.

Между тем стало известно, что Головкин пропустит объединительный бой с Сондерсом, который, по слухам, был намечен на 10 июня в Казахстане. Вместо этого казахстанец решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), с которым они ведут переговоры на сентябрь.

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