Майкл Баффер побывал на дне рождения Геннадия Головкина
Известный в мире профессионального бокса конферансье Майкл Баффер оказался в числе гостей на дне рождения казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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«Праздничный обед прошлым вечером с GGG, его сыном Вадимом, семьей и друзьями в
Напомним, 8 апреля Головкину исполнилось 35 лет. По этому случаю Vesti.kz написали небольшую статью. А узнать о том, как GGG поздравили с 35-летием можно здесь.
На профессиональном ринге Головкин провел 37 боев и во всех одержал победу, из которых 33 завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
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