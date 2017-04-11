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https://sport.mail.ru/news/boxing/29383969/
11 апреля 2017, 8:18 | Бокс | Vesti.kz

Майкл Баффер побывал на дне рождения Геннадия Головкина

Известный в мире профессионального бокса конферансье Майкл Баффер оказался в числе гостей на дне рождения казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

8 апреля казахстанскому чемпиону исполнилось 35 лет. Увеличить
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«Праздничный обед прошлым вечером с GGG, его сыном Вадимом, семьей и друзьями в Лос-Анджелесе был великолепен! #LetsGetReadyToRumble», — написал Баффер в своем в твиттере. Правда позже он удалил свой пост.

Напомним, 8 апреля Головкину исполнилось 35 лет. По этому случаю Vesti.kz написали небольшую статью. А узнать о том, как GGG поздравили с 35-летием можно здесь.

На профессиональном ринге Головкин провел 37 боев и во всех одержал победу, из которых 33 завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), похоже, определился с приоритетами на этот год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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