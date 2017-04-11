Источник: Головкин отказался от июньского боя с Сондерсом в пользу поединка с «Канело» в сентябре
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), похоже, определился с приоритетами на этот год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команда Головкина вела переговоры с обладателем пояса WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). Их объединительный поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.
Однако, как сообщает журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на многочисленные источники, Головкин пропустит июньский бой, чтобы сосредоточиться на сентябрьском противостоянии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО). Стороны также ведут переговоры.
При этом ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры затягиваются
В то же время промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя не раз говорил о том, что он не одобряет планы Головкина на июнь. По его словам, в том поединке GGG рискует получить травму, что может сорвать его бой с мексиканцем в сентябре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter