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11 апреля 2017, 8:14 | Бокс | Vesti.kz

Источник: Головкин отказался от июньского боя с Сондерсом в пользу поединка с «Канело» в сентябре

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), похоже, определился с приоритетами на этот год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Команда Головкина вела переговоры с обладателем пояса WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО). Их объединительный поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.

Однако, как сообщает журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на многочисленные источники, Головкин пропустит июньский бой, чтобы сосредоточиться на сентябрьском противостоянии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО). Стороны также ведут переговоры.

При этом ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.

В то же время промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя не раз говорил о том, что он не одобряет планы Головкина на июнь. По его словам, в том поединке GGG рискует получить травму, что может сорвать его бой с мексиканцем в сентябре.

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