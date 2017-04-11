Ковалев: Уорд так напуган, что за неделю до боя может сказать, что у него травма, и откажется драться
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) выразил опасения, что команда чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО) в последний может отказаться от боя.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее было официально объявлено, что их реванш состоится 17 июня в
«За неделю или две до боя Уорд может вдруг сказать, что у него травма, и откажется драться. Зачем ему это? Да потому что он перепуган. Они не отвечали на наши письма и звонки аж до конца февраля. Это о
Добавим, что на кону реванша помимо титулов, принадлежащих Уорду, будет стоять еще один — пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring.
Первый бой Ковалева и Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter