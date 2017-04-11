Ковалев: Уорд так напуган, что за неделю до боя может сказать, что у него травма, и откажется драться

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Ранее было официально объявлено, что их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). Однако Ковалев не исключает, что Уорд может отказаться от боя, сославшись на травму.

«За неделю или две до боя Уорд может вдруг сказать, что у него травма, и откажется драться. Зачем ему это? Да потому что он перепуган. Они не отвечали на наши письма и звонки аж до конца февраля. Это о чем-то да говорит», — цитирует Ковалева BoxingScene.com.

Добавим, что на кону реванша помимо титулов, принадлежащих Уорду, будет стоять еще один — пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring.