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https://sport.mail.ru/news/boxing/29383792/
11 апреля 2017, 8:12 | Бокс | Vesti.kz

Ковалев: Уорд так напуган, что за неделю до боя может сказать, что у него травма, и откажется драться

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) выразил опасения, что команда чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО) в последний может отказаться от боя.

Их реванш запланирован на 17 июня в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Ранее было официально объявлено, что их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). Однако Ковалев не исключает, что Уорд может отказаться от боя, сославшись на травму.

«За неделю или две до боя Уорд может вдруг сказать, что у него травма, и откажется драться. Зачем ему это? Да потому что он перепуган. Они не отвечали на наши письма и звонки аж до конца февраля. Это о чем-то да говорит», — цитирует Ковалева BoxingScene.com.

Добавим, что на кону реванша помимо титулов, принадлежащих Уорду, будет стоять еще один — пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring.

Первый бой Ковалева и Уорда за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Этот поединок также транслировался по системе PPV и собрал 160 тысяч.
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