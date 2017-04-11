Тренер мексиканца: Головкин приблизился к уровню популярности «Канело», а значит бой может состояться уже в этом году
Тренер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо в интервью ESPN Deportes подтвердил информацию о том, что долгожданный поединок его подопечного против казахстанца Геннадия GGG Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории, может состояться уже в этом году.
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Головкин же уже приблизился к уровню «Канело» в плане привлекательности для зрителей. А это значит, что бой может состояться уже в этом году. Нам это интересно, так как на кону такого поединка будут реально большие деньги. Это будет поединок между двумя бойцами атакующего стиля, одерживающих победу за победой, пребывающими на пике своей карьеры, — сказал Рейносо.
Напомним, уже 6 мая на
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