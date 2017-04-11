Тренер мексиканца: Головкин приблизился к уровню популярности «Канело», а значит бой может состояться уже в этом году

«Мы сперва должны разобраться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а уже потом принимать дальнейшее решение. На самом деле мы всегда стремились к поединкам против тех бойцов, у которых есть шансы в поединке против «Канело». Сделка на поединок с Головкиным была уже почти финализирована, но в последний момент команда GGG не согласились с некоторыми пунктами контракта. Я считаю, что Сауль встречался с соперниками, которые были гораздо умнее и лучше, чем Головкин. Также они были хороши и в финансовом плане, поэтому мы с ними и дрались.

Головкин же уже приблизился к уровню «Канело» в плане привлекательности для зрителей. А это значит, что бой может состояться уже в этом году. Нам это интересно, так как на кону такого поединка будут реально большие деньги. Это будет поединок между двумя бойцами атакующего стиля, одерживающих победу за победой, пребывающими на пике своей карьеры, — сказал Рейносо.