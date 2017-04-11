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https://sport.mail.ru/news/boxing/29382859/
11 апреля 2017, 1:05 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный чемпион мира усомнился в величии Головкина

Американский боксер Майки Гарсия (36−0, 30 КО) в интервью FightHub TV рассказал об оппонентах казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер Майки <span class=error>Гарсия</span> (36−0 30 КО) в интервью FightHub TV рассказал об оппонентах <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин «выносит» всех своих соперников, но недавно у него был бой с Дэнни Джейкобсом — боксером другого уровня. И мы видели, что он не смог показать то, что показывает обычно. Я это к тому, что быть чемпионом — не значит быть великим, — заявил Гарсия.

Напомним, 19 марта Головкин победил американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере GGG.

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