В новом контракте Уорда и Ковалёва нет пункта о реванше

Об этом сообщает BoxingScene.



Сам Сергей Ковалёв не опроверг, но и не подтвердил слов промоутера.



«Соглашусь ли я на третий бой с Уордом, если выиграю его? Давайте посмотрим, как сложится второй поединок», — сказал россиянин.



Отметим, что контракт на первый бой между боксёрами, который состоялся 19 ноября, предусматривал немедленный реванш.