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https://sport.mail.ru/news/boxing/29382756/
10 апреля 2017, 23:28 | Бокс | Чемпионат.com

В новом контракте Уорда и Ковалёва нет пункта о реванше

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва (30−1−1, 26 КО), заявила, что в контракте на второй бой между её клиентом и чемпионом мира в полутяжёлом весе Андре Уордом (31−0, 15 КО) отсутствует пункт о возможности проведения реванша.

Об этом сообщает BoxingScene.

Сам Сергей Ковалёв не опроверг, но и не подтвердил слов промоутера.

«Соглашусь ли я на третий бой с Уордом, если выиграю его? Давайте посмотрим, как сложится второй поединок», — сказал россиянин.

Отметим, что контракт на первый бой между боксёрами, который состоялся 19 ноября, предусматривал немедленный реванш.
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Уорд: В Ковалёве нет ничего страшного, 17 июня вы увидите меня в ринге

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBO/WBA Андре Уорд (31−0, 15 КО), заверил, что 17 июня его бой с Сергеем Ковалёвым (30−1−1, 26 КО) состоится, об этом американец сказал на первой пресс-конференции, посвящённой повторному поединку между Уордом и Ковалёвым.
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