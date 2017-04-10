Уорд: В Ковалёве нет ничего страшного, 17 июня вы увидите меня в ринге

«Ребята, послушайте, я тоже могу многое сказать о Ковалёве, но я не поведусь на его слова, у меня есть опыт, и это не первое моё родео. Давайте всё упростим, вы получили то, что хотели. 17 июня вы увидите меня в ринге, и, как я говорил раньше, оставьте отговорки дома.



Я бился с этим парнем 12 раундов, и в нём нет ничего страшного. Я устоял в девятом и десятом раунде нашего первого боя. Он свалил меня в нокдаун во втором, но если вы обратили внимание, я не стал просто выживать в ринге», — приводит слова Уорда BoxingScene.