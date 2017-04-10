Тренер Дигейла поставит на Сондерса в бою с Головкиным

— Кто способен доставить Джеймсу наибольшие проблемы? Билли Джо Сондерс. Более того, когда Сондерс в форме, я поставлю на него в бою с Головкиным. Но для этого он должен быть действительно в отличной форме, — заявил Макдоннелл.



В настоящее время промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, ведут переговоры о предстоящем бое. Напомним, на этой неделе Уоррен обещал выступить с важным заявлением.