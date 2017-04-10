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https://sport.mail.ru/news/boxing/29381899/
10 апреля 2017, 21:41 | Бокс | Sports.kz

Тренер Дигейла поставит на Сондерса в бою с Головкиным

Тренер британского боксера Джеймса Дигейла (23−1−1, 14 КО) Джим Макдоннелл считает, что еще один британец — Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) — может победить казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер британского боксера Джеймса <span class=error>Дигейла</span> (23−1−1 14 КО) Джим Макдоннелл считает что еще один британец — Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) — может победить <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Кто способен доставить Джеймсу наибольшие проблемы? Билли Джо Сондерс. Более того, когда Сондерс в форме, я поставлю на него в бою с Головкиным. Но для этого он должен быть действительно в отличной форме, — заявил Макдоннелл.

В настоящее время промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, ведут переговоры о предстоящем бое. Напомним, на этой неделе Уоррен обещал выступить с важным заявлением.

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