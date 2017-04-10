Менеджер Ломаченко: Никто не хочет боксировать с Василием
Менеджер боксера Василия Ломаченко Эгис Климас не исключил, что украинец перейдет из полулегкого в легкий вес и проведет бой с Терри Флэнаганом.
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По словам представителя спортсмена, соперники отказываются выходить на ринг с чемпионом по версии WBO.
— Никто не хочет выходить на ринг против Ломаченко в его весовой категории, — приводит Boxing Scene слова Климаса. — Мы получили отрицательный ответ от Корралеса и Дэвиса. Мне бы хотелось, чтобы он сменил категорию. У нас бы была возможность провести бой с Флэнаганом.
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