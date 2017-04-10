Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29380194/
10 апреля 2017, 18:35 | Бокс | Спорт-Экспресс

Менеджер Ломаченко: Никто не хочет боксировать с Василием

Менеджер боксера Василия Ломаченко Эгис Климас не исключил, что украинец перейдет из полулегкого в легкий вес и проведет бой с Терри Флэнаганом.

Менеджер боксера Василия <span class=error>Ломаченко</span> <span class=error>Эгис</span> <span class=error>Климас</span> не исключил что украинец перейдет из полулегкого в легкий вес и проведет бой с <span class=error>Терри</span> Флэнаганом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам представителя спортсмена, соперники отказываются выходить на ринг с чемпионом по версии WBO.

— Никто не хочет выходить на ринг против Ломаченко в его весовой категории, — приводит Boxing Scene слова Климаса. — Мы получили отрицательный ответ от Корралеса и Дэвиса. Мне бы хотелось, чтобы он сменил категорию. У нас бы была возможность провести бой с Флэнаганом.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
09 апреля

"Зенит" не нарушил лимит на легионеров. Объясняем, почему

"Вся страна видела". Горячая пресс-конференция из Магнитогорска

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС