Ломаченко рассматривает возможность боя с Флэнаганом

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.



«В нынешнем дивизионе Василия никто из чемпионов не хочет с ним боксировать. Мы уже получили ответ и от Хесриля Корралеса, и от Джервонты Дэвиса, и ответ этот был отрицательным.



Я бы хотел, чтобы он перешёл в следующую категорию. Мы могли бы провести бой с Флэнаганом в Великобритании. Если он выиграет такой бой, было бы хорошо провести защиту титула, после чего мы устроим бой с Майки Гарсией», — приводит слова Климаса BoxingScene.