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https://sport.mail.ru/news/boxing/29380005/
10 апреля 2017, 17:54 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко рассматривает возможность боя с Флэнаганом

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) по версии WBO Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) в качестве следующего оппонента может выбрать чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) Терри Флэнагана.

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span> (8−1 6 КО) в качестве следующего оппонента может выбрать чемпиона в лёгком весе (до 612 кг) <span class=error>Терри</span> Флэнагана. Увеличить
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Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

«В нынешнем дивизионе Василия никто из чемпионов не хочет с ним боксировать. Мы уже получили ответ и от Хесриля Корралеса, и от Джервонты Дэвиса, и ответ этот был отрицательным.

Я бы хотел, чтобы он перешёл в следующую категорию. Мы могли бы провести бой с Флэнаганом в Великобритании. Если он выиграет такой бой, было бы хорошо провести защиту титула, после чего мы устроим бой с Майки Гарсией», — приводит слова Климаса BoxingScene.
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