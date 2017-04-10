Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29379852/
10 апреля 2017, 17:45 | Бокс | УНИАН

Джошуа за бой с Кличко получит 12 миллионов евро

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа получит 10 миллионов фунтов (12 млн. евро) за бой с Владимиром Кличко, сообщает Sport.ua со ссылкой на GQ-magazine.

Следующая цель боксера — повысить эту сумму в десять раз. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что теперь хочу стать миллиардером. Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше.

Я получу 12 миллионов евро за следующий бой, и моя следующая цель — повысить эту сумму в десять раз. А когда я заработаю 100−150 миллионов евро, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно, — сказал Джошуа в интервью журналу.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

В оккупированном Крыму менее 20 жителей захотели проходить службу на территории РФ

На Николаевщине в пограничной зоне обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Украина с начала года увеличила экспорт сахара в 9 раз