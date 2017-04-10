Джошуа за бой с Кличко получит 12 миллионов евро
Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа получит 10 миллионов фунтов (12 млн. евро) за бой с Владимиром Кличко, сообщает Sport.ua со ссылкой на
GQ-magazine.
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«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что теперь хочу стать миллиардером. Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше.
Я получу 12 миллионов евро за следующий бой, и моя следующая цель — повысить эту сумму в десять раз. А когда я заработаю 100−150 миллионов евро, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно, — сказал Джошуа в интервью журналу.
Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super.
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