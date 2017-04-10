Джеф Хорн: Пакьяо и его тренер говорят немного самоуверенно и нахально

«Пакьяо и его тренер говорят немного самоуверенно и нахально. Типа «мы примем бой, приедем в Брисбен, нокаутируем Джеффа Хорна, получим свои миллионы и будем готовиться к бою с Ханом». Надеюсь, он продолжит думать именно так, — цитирует Хорна ESPN GB.

Напомним, что бой Хорн — Пакьяо пройдет в Брисбене 2 июля 2017 года.