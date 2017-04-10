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https://sport.mail.ru/news/boxing/29379492/
10 апреля 2017, 17:14 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Джеф Хорн: Пакьяо и его тренер говорят немного самоуверенно и нахально

Австралийский профессиональный боксер Джефф Хорн прокомментировал подготовку Мэнни Пакьяо к следующему бою.

«Пакьяо и его тренер говорят немного самоуверенно и нахально. Типа «мы примем бой, приедем в Брисбен, нокаутируем Джеффа Хорна, получим свои миллионы и будем готовиться к бою с Ханом». Надеюсь, он продолжит думать именно так, — цитирует Хорна ESPN GB.

Напомним, что бой Хорн — Пакьяо пройдет в Брисбене 2 июля 2017 года.
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