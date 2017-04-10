Хьюи Фьюри: Все идет хорошо, и я жду боя

«Возможно, шанс мог представиться мне и раньше, но я твердо убежден, что все происходит по определенной причине. Возможность есть сейчас, и мне нужно сделать все, чтобы ею воспользоваться. Все идет хорошо, и я жду боя. Я поеду в Новую Зеландию примерно через неделю, а пока мы к этому готовимся. Возможно, когда я туда доберусь, то пойму, что меня ожидает, но я очень спокойный человек и просто хочу туда приехать и акклиматизироваться. Не имеет значения, где будет проходить бой, результат будет один и тот же. Я полностью уверен, что могу приехать туда и огорчить Паркера. Я бы не поехал в такую даль, если бы не был уверен, что выиграю бой и привезу пояс в Манчестер. Это мой первый бой за титул чемпиона мира, но мой дядя уже проходил все это с Тайсоном, так что я рад, что он рядом со мной. Мы отличная команда. С тех пор как он начал тренировать меня в 15 лет, я ни разу не проиграл, когда он был в моем углу. Я высоко ценю качества Паркера — он молод, голоден до побед и много умеет, но и я такой же. Так что это будет отличный бой, — цитирует Фьюри Sporting Life.