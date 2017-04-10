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10 апреля 2017, 16:39 | Бокс | Vesti.kz

Жакиянов: Если с EXPO не договоримся, проведу следующий поединок в конце лета

Чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов сообщил корреспонденту Vesti.kz, когда станет известен его следующий соперник.

В феврале казахстанский боксер завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA. Увеличить
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— Сейчас активно ведутся переговоры по этому вопросу. Если получится, проведу бой на EXPO в Астане. Сейчас прощупываем разные варианты, в числе которых поединок с Шинсуке Яманака. Я не могу раскрыть всех подробностей, — отметил Жакиянов.

— Экс-чемпион IBF в вашей весовой категории Пол Батлер заявил, что хочет провести поединок с вами и готов «побить» вас.

— Я слышал о нем. Мне поступали предложения с их стороны, но мы их еще не рассмотрели. Но вопросом подбора соперников занимается моя команда. А по его высказываниям — многие сейчас говорят одно, а делают другое. Я ничего не могу ему сказать, потому что у нас так не говорят. Ринг покажет! Кто сильнее, тот и выиграет.

— А чем вы сейчас занимаетесь?

— Я сейчас дома с семьей. Поддерживаю себя в форме делая акцент на бег и игровые виды спорта. У меня активный отдых.

— Когда Вы планируете возобновить тренировки?

— За 10 недель до боя начну полноценную подготовку. В ближайшие полтора — два месяца станет известно, где и с кем я проведу следующий бой. Если на EXPO не получится провести бой, то мы все равно проведем поединок в конце лета, где-то к сентябрю.

Ранее, Жакиянов вместе с обладателем пояса WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе казахстанцем Канатом Исламом провел мастер-класс в Алматы.

Добавим, Ислам примет участие в вечере бокса, посвященном международной выставке EXPO в Астане 9 сентября. В числе участников может оказаться и Жакиянов.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, однако позже он был лишен второго титула.

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