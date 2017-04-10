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https://sport.mail.ru/news/boxing/29378813/
10 апреля 2017, 16:24 | Бокс | Sports.kz

Экс-тренер Тайсона сделал прогноз на возможый реванш Головкин — Джейкобс

Бывший тренер Майка Тайсона Бадди Макгирт в интервью Behind The Gloves рассказал о последнем бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Бывший тренер Майка <span class=error>Тайсона</span> <span class=error>Бадди</span> Макгирт в интервью Behind The Gloves рассказал о последнем бое казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.

— Думаю, Джейкобс действительно «разоблачил» Головкина. В этом бою все ждали от него нокаута, но этого не случилось. Дэнни показал, что умеет боксировать и хорошо держит удар. В реванше все будет по-другому, — сказал Макгирт.

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