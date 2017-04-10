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Напомним, 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.



— Думаю, Джейкобс действительно «разоблачил» Головкина. В этом бою все ждали от него нокаута, но этого не случилось. Дэнни показал, что умеет боксировать и хорошо держит удар. В реванше все будет по-другому, — сказал Макгирт.