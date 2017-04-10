Экс-тренер Тайсона сделал прогноз на возможый реванш Головкин — Джейкобс
Бывший тренер Майка Тайсона Бадди Макгирт в интервью Behind The Gloves рассказал о последнем бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, 19 марта на арене Madison Square Garden в
— Думаю, Джейкобс действительно «разоблачил» Головкина. В этом бою все ждали от него нокаута, но этого не случилось. Дэнни показал, что умеет боксировать и хорошо держит удар. В реванше все будет
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