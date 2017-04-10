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https://sport.mail.ru/news/boxing/29378597/
10 апреля 2017, 16:11 | Бокс | Sports.kz

Хулио Сесар Чавес: Кто этот цыпленок? Это «Канело». Он боится GGG и Чавеса!

Команда мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) прокомментировала предстоящий бой с его соотечественником Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), который состоится 6 мая в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Команда мексиканского боксера Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) прокомментировала предстоящий бой с его соотечественником <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) который состоится 6 мая в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Чавес выиграет этот бой, вот увидишь! Кто этот цыпленок? [показывает надувную игрушку] Это «Канело». Он боится GGG и Чавеса! Ни его побьют! — говорит в интервью EsNews один из представителей команды Чавеса.

Ожидается, что в случае победы Альварес в сентябре встретится с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

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