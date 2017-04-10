Хулио Сесар Чавес: Кто этот цыпленок? Это «Канело». Он боится GGG и Чавеса!
Команда мексиканского боксера Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) прокомментировала предстоящий бой с его соотечественником Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), который состоится 6 мая в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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— Чавес выиграет этот бой, вот увидишь! Кто этот цыпленок? [показывает надувную игрушку] Это «Канело». Он боится GGG и Чавеса! Ни его побьют! — говорит в интервью EsNews один из представителей команды Чавеса.
Ожидается, что в случае победы Альварес в сентябре встретится с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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