Спарринг-партнер GGG: У Энди Ли неудобный стиль, но не думаю, что он выстоит под мощью Головкина

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«Энди Ли… Во время поединка со мной он был несколько неудобным и неуклюжим. И, скорее всего, это определяет его стиль. Поэтому я засиделся в ожидании. Работай я несколько быстрее и решительно, то легко бы добился в тот вечер победы.

Как бы то ни было, бой был хорошим и очень близким. Но исход иногда решает стиль. При этом я бы поставил на Головкина, если они все-таки встретятся. Если я был близок к победе, а ничьи я точно заслуживал, то Геннадий может закончить бой в свою сторону.

У Энди неудобный стиль, но сможет ли он достойно выстоять под мощью Головкина? Не думаю. Но как раз это мы и должны увидеть. Слышал, что сам Энди хотел бы этого боя, — отметил Лезервуд.

Напомним, 19 марта, Кеандре встречался с Энди Ли в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном бою которого бились казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс. По итогам восьми раундов все судьи отдали победу Ли.

При этом ирландец неоднократно заявлял о том, что готов и хочет драться с GGG.