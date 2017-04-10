Спарринг-партнер GGG: У Энди Ли неудобный стиль, но не думаю, что он выстоит под мощью Головкина
Американский боксер Боксер из США Кеандре Лезервуд был
спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина во время подготовки к поединку против американца Дэниэла Джейкобса. В андеркарте этого боя он встречался с ирландцем Энди Ли, которого назвали единственным, кто согласится драться с GGG. В интервью корреспонденту Vesti.kz. Лезервуд оценил Ли на собственном примере.
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Видимо, что-то случилось...
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«Энди Ли… Во время поединка со мной он был несколько неудобным и неуклюжим. И, скорее всего, это определяет его стиль. Поэтому я засиделся в ожидании. Работай я несколько быстрее и решительно, то легко бы добился в тот вечер победы.
Как бы то ни было, бой был хорошим и очень близким. Но исход иногда решает стиль. При этом я бы поставил на Головкина, если они
У Энди неудобный стиль, но сможет ли он достойно выстоять под мощью Головкина? Не думаю. Но как раз это мы и должны увидеть. Слышал, что сам Энди хотел бы этого боя, — отметил Лезервуд.
Напомним, 19 марта, Кеандре встречался с Энди Ли в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в
При этом ирландец неоднократно заявлял о том, что готов и хочет драться с GGG.
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