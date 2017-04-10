Хрюнов: Александр Устинов свой следующий бой проведет 22 апреля в Англии

Американский боксер Боксер из США Кеандре Лезервуд был спарринг-партнером казахстанца Геннадия Головкина во время подготовки к поединку против американца Дэниэла Джейкобса. В андеркарте этого боя он встречался с ирландцем Энди Ли, которого назвали единственным, кто согласится драться с GGG. В интервью корреспонденту Vesti.kz. Лезервуд оценил Ли на собственном примере.