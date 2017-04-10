Хрюнов: Александр Устинов свой следующий бой проведет 22 апреля в Англии
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский супертяжеловес Александр Устинов проведете свой следующий бой 22 апреля в Англии, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер боксера Владимир Хрюнов.
На профессиональном ринге 40-летний Устинов одержал 33 победы (24 — нокаутом) при одном поражении.
«Устинов свой следующий бой проведет 22 апреля в Англии. Соперника назовем чуть попозже, но это будет бой с целью поддержания формы. А так Устинов дожидается победителя боя (за титул регулярного чемпиона WBA) Шеннон Бриггс — Крис Окендо», — сказал Хрюнов по телефону.
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