— Я бы дал Сондерсу хорошие шансы против Головкина. Он отличный боксер — ловкий, быстрый, хорошо двигается. Мы видели, что Джейкобсу оказалось под силу пройти всю дистанцию с Головкиным, так что если Сондерс будет придерживаться плана на поединок, тоже сможет рассчитывать на победу, — сказал Мюррей.



В настоящее время промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, ведут переговоры о бое, однако пока они повисли в воздухе из-за недавней новости о возможной травме казахстанца. Впрочем, тренер GGG Абель Санчес эту информацию опроверг.