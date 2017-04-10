Мюррей сделал прогноз на бой Головкин — Сондерс
Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBO британец Джон Мюррей в интервью журналу Boxing News прокомментировал потенциальный бой своего соотечественника Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я бы дал Сондерсу хорошие шансы против Головкина. Он отличный боксер — ловкий, быстрый, хорошо двигается. Мы видели, что Джейкобсу оказалось под силу пройти всю дистанцию с Головкиным, так что если Сондерс будет придерживаться плана на поединок, тоже сможет рассчитывать на победу, — сказал Мюррей.
В настоящее время промоутеры Головкина и Сондерса, Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, ведут переговоры о бое, однако пока они повисли в воздухе
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