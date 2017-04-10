Кто хочет отнять пояс у Бейбута Шуменова? Все, что нужно знать о кубинце Юниере Дортикосе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кто такой Юниер Дортикос?

Кубинскому боксеру 31 год. Первый профессиональный бой он провел в августе 2009 года и нокаутировал 33-летнего доминиканца Хиларио Гузмана. На счету последнего было уже более 40 поединков, но победил только восемь. Боксер с Острова свободы победил в четвертом раунде техническим нокаутом.

Встречались Дортикос и Гузман и еще раз — через год. К августу 2010 на счету кубинца было уже шесть побед, а его соперник выходил завершать карьеру. Итог боя — технический нокаут в третьем раунде.

В чем разница? За год вырос не только «рекордс» кубинца, но и его статус. Если дебютировал он в андеркарте боя Антонио Питалуа и Хосе Рейеса за WBC Latino, то в 2010 году «разогревал» публику перед поединками соотечественников Эрисланди Лары и Йорданиса Деспейна. Первый титул Дортикос завоевал в 2011 году -в бою за вакантный пояс WBC Latino кубинец побил эквадорского американца Ливина Кастилью. До этого боя Кастилья успел испортить себе послужной список, проиграв по пути Александру Поветкину и Олегу Маскаеву (на его счету на момент встречи с кубинцем 16 побед и девять поражений).

Не стеснялся Дортикос биться и среди супертяжеловесов. За девять минут победил Вилли Херринга, а крепкого Кейта Барра и вовсе нокаутировал за полтора раунда. Легко для кубинца сложился первый его серьезный бой с боксером с добротным рейтингом — 30-летний бразилец Хэмильтон Вентура подошел к встрече с 13 победами, одной ничьей и нулем поражений. У Дортикоса были только выигрыши — 15 штук. Южноамериканец не смог составить достойной конкуренции кубинцу, «прожив» на ринге около двух минут.

Невероятным по накалу выдался поединок Дортикоса с конголезским французом Юри Каимбре Каленгой. Кубинец ради встречи за пояс «временного» чемпиона WBA отправился даже во Францию и едва не потерпел фиаско. Ударно отбоксировав дебют боя, чуть не проиграл его финишную часть. К десятому раунду Каленга выигрывал по оценкам большинства боковых судей, но в этой трехминутке с ним произошла настоящая катастрофа. За несколько мгновений француз проиграл бой… И теперь не он, а Дортикос встречается с Шуменовым.

Дортикос непобедим?

Любительская карьера кубинца была не так успешна, как его путь в профи. Юниер стартовал в категории до 75 килограммов и долгое время был за спиной более успешного Йорданиса Деспейна. Неудачи в дуэлях заставили Дортикоса перейти в полутяжелый вес. В 2005 году он поехал на командный Кубок мира в Россию. Будущий чемпион мира, казахстанец Ердос Джанабергенов, уверенно разобрался с соперником, полностью доминируя на ринге.

Не смог Дортикос эффектно завершить и следующий Кубок мира. На этот раз в финале он проиграл россиянину Артуру Бетербиеву. Не покорилось Юниеру ни разу взрослое национальное первенство — все время находился боксер, который был сильнее и талантливее кубинца. Например, звездный Хулио Сезар ла Крус — олимпийский чемпион и трехкратный победитель первенства мира. Возможно, поэтому Юниер ни разу не съездил на Олимпиаду.

Делай как Миранда!

Мало кому известно имя колумбийского боксера Эдисона Миранды. Но 36-летний боксер провел 46 боев и отбоксировал практически со всей элитой полутяжелой и первой тяжелой весовых категорий. «Через его руки» проходили Андре Уорд, Артур Абрахам, Тони Белью, Келли Павлик и многие другие. И только в четырех боях из 10 проигранных южноамериканец уступил досрочно. И Юниера в этом списке нет.

Стойкий и неуступчивый Миранда все 10 раундов «напрягал» кубинца, хотя, и сильно проиграл по очкам. Наряду с битвой с Каленгой, этот поединок Дортикос запомнит надолго. Эдисон, наверное, самый крутой соперник в карьере кубинца по своим достижениям. До встречи южноамериканца в 2006 году с Абрахамом за пояс чемпиона мира по версии IBF на его счету было 26 побед подряд и не было поражений. Боксер из Германии выиграл тот бой только по очкам.

В итоге…

29 апреля Бейбуту Шуменову предстоит встретится с сильным, но далеко не звездным соперником. Опыт и способности казахстанца должны помочь ему переиграть кубинца. И если Шуменов действительно так хорошо готов, как он утверждает, первое поражение Дортикоса может быть досрочным. Если бой все-таки состоится.

Еще одним развитием событием может стать очередной «уход» от боя одной из сторон. Юниер не боксировал почти год, и о его состоянии можно только догадываться. Энергозатратный поединок с Каленгой мог заставить Дортикоса пересмотреть его подход к делу. Потенциальная встреча с Шуменовым — самая опасная для Юниера. Возможно его команда ждет околоспортивного решения по бою: скажем, WBA по какой-нибудь причине лишит Бейбута титула и он чудом перейдет к Дортикосу. И безопасно, и чужими руками.

Иных причин затягиванию по организации поединка не видно. Кроме опасений непобедимым кубинцем Юниером Дортикосом и его командой потерять «0» в графе поражений. Бейбут Шуменов, в отличие от соперника, точно рисковать умеет.