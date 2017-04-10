Кто хочет отнять пояс у Бейбута Шуменова? Все, что нужно знать о кубинце Юниере Дортикосе
В конце апреля казахстанский чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Бейбут Шуменов (17−2−0, 11 КО) должен встретиться с кубинцем Юниером Дортикосом (21−0−0, 20 КО). Все, что нужно знать о следующем сопернике казахстанца — в материале корреспондента Vesti.kz.
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Кто такой Юниер Дортикос?
Кубинскому боксеру 31 год. Первый профессиональный бой он провел в августе 2009 года и нокаутировал 33-летнего доминиканца Хиларио Гузмана. На счету последнего было уже более 40 поединков, но победил только восемь. Боксер с Острова свободы победил в четвертом раунде техническим нокаутом.
Встречались Дортикос и Гузман и еще раз — через год. К августу 2010 на счету кубинца было уже шесть побед, а его соперник выходил завершать карьеру. Итог боя — технический нокаут в третьем раунде.
В чем разница? За год вырос не только «рекордс» кубинца, но и его статус. Если дебютировал он в андеркарте боя Антонио Питалуа и Хосе Рейеса за WBC Latino, то в 2010 году «разогревал» публику перед поединками соотечественников Эрисланди Лары и Йорданиса Деспейна. Первый титул Дортикос завоевал в 2011 году -в бою за вакантный пояс WBC Latino кубинец побил эквадорского американца Ливина Кастилью. До этого боя Кастилья успел испортить себе послужной список, проиграв по пути Александру Поветкину и Олегу Маскаеву (на его счету на момент встречи с кубинцем 16 побед и девять поражений).
Не стеснялся Дортикос биться и среди супертяжеловесов. За девять минут победил Вилли Херринга, а крепкого Кейта Барра и вовсе нокаутировал за полтора раунда. Легко для кубинца сложился первый его серьезный бой с боксером с добротным рейтингом — 30-летний бразилец Хэмильтон Вентура подошел к встрече с 13 победами, одной ничьей и нулем поражений. У Дортикоса были только выигрыши — 15 штук. Южноамериканец не смог составить достойной конкуренции кубинцу, «прожив» на ринге около двух минут.
Невероятным по накалу выдался поединок Дортикоса с конголезским французом Юри Каимбре Каленгой. Кубинец ради встречи за пояс «временного» чемпиона WBA отправился даже во Францию и едва не потерпел фиаско. Ударно отбоксировав дебют боя, чуть не проиграл его финишную часть. К десятому раунду Каленга выигрывал по оценкам большинства боковых судей, но в этой трехминутке с ним произошла настоящая катастрофа. За несколько мгновений француз проиграл бой… И теперь не он, а Дортикос встречается с Шуменовым.
Дортикос непобедим?
Любительская карьера кубинца была не так успешна, как его путь в профи. Юниер стартовал в категории до 75 килограммов и долгое время был за спиной более успешного Йорданиса Деспейна. Неудачи в дуэлях заставили Дортикоса перейти в полутяжелый вес. В 2005 году он поехал на командный Кубок мира в Россию. Будущий чемпион мира, казахстанец Ердос Джанабергенов, уверенно разобрался с соперником, полностью доминируя на ринге.
Не смог Дортикос эффектно завершить и следующий Кубок мира. На этот раз в финале он проиграл россиянину Артуру Бетербиеву. Не покорилось Юниеру ни разу взрослое национальное первенство — все время находился боксер, который был сильнее и талантливее кубинца. Например, звездный Хулио Сезар ла Крус — олимпийский чемпион и трехкратный победитель первенства мира. Возможно, поэтому Юниер ни разу не съездил на Олимпиаду.
Делай как Миранда!
Мало кому известно имя колумбийского боксера Эдисона Миранды. Но 36-летний боксер провел 46 боев и отбоксировал практически со всей элитой полутяжелой и первой тяжелой весовых категорий. «Через его руки» проходили Андре Уорд, Артур Абрахам, Тони Белью, Келли Павлик и многие другие. И только в четырех боях из 10 проигранных южноамериканец уступил досрочно. И Юниера в этом списке нет.
Стойкий и неуступчивый Миранда все 10 раундов «напрягал» кубинца, хотя, и сильно проиграл по очкам. Наряду с битвой с Каленгой, этот поединок Дортикос запомнит надолго. Эдисон, наверное, самый крутой соперник в карьере кубинца по своим достижениям. До встречи южноамериканца в 2006 году с Абрахамом за пояс чемпиона мира по версии IBF на его счету было 26 побед подряд и не было поражений. Боксер из Германии выиграл тот бой только по очкам.
В итоге…
29 апреля Бейбуту Шуменову предстоит встретится с сильным, но далеко не звездным соперником. Опыт и способности казахстанца должны помочь ему переиграть кубинца. И если Шуменов действительно так хорошо готов, как он утверждает, первое поражение Дортикоса может быть досрочным. Если бой
Еще одним развитием событием может стать очередной «уход» от боя одной из сторон. Юниер не боксировал почти год, и о его состоянии можно только догадываться. Энергозатратный поединок с Каленгой мог заставить Дортикоса пересмотреть его подход к делу. Потенциальная встреча с Шуменовым — самая опасная для Юниера. Возможно его команда ждет околоспортивного решения по бою: скажем, WBA по
Иных причин затягиванию по организации поединка не видно. Кроме опасений непобедимым кубинцем Юниером Дортикосом и его командой потерять «0» в графе поражений. Бейбут Шуменов, в отличие от соперника, точно рисковать умеет.
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