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https://sport.mail.ru/news/boxing/29376596/
10 апреля 2017, 14:09 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Быть миллионером — хорошо, но моя новая цель — стать миллиардером

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа заявил, что его целью является стать миллиардером, потому что миллионер — это слишком просто.

«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что моей новой целью является стать миллиардером. Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше. Я получу £ 10 млн за следующий бой, и моя следующая цель — удесятерить эту сумму. А когда я заработаю £ 100−150 млн, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно», — приводит слова Джошуа GQ.
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