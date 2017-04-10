Призер Олимпиады: Головкин «сломает» Альвареса
Бронзовый призер Олимпиады-1992, чемпион мира и трехкратный победитель первенства Европы Рамази Палиани в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса, а также рассказал об исходе боя между GGG и Саулем «Канело» Альваресом.
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— Рамази, что Вы думаете о Геннадие Головкине, о его стиле бокса?
— Он силовой и сильный боксер. Очень хорошо бьет по корпусу.
— Вы смотрели его бой с Джейкобсом? Кто выиграл эту встречу?
— Вы знаете, он неплохо боксировал. Он, конечно, выиграл, но и сам тоже пропускал удары. Я думаю, при атаке защиты не хватает. У каждого боксера есть свои минусы, но он чемпион, конечно….
— Потенциально, Головкин может встретиться с Саулем «Канело» Альваресом. Кто фаворит в этом бою, и почему,
— Я хочу, чтобы Головкин выиграл. Но это бокс, и там будет видно. Я думаю, Головкин
Отметим, что Рамази Палиани выступал на любительском ринге в легких весах, и за время карьеры успел побоксировать за четыре сборные. 16 боев известный боксер провел на профессиональном ринге — 14 побед, ничья и поражение. В последнее время работает с командой Грузии.
Что касается казахстанца Геннадия Головкина, то в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом он продлил свою беспроигрышную серию, и защитил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO. Тренер GGG Абель Санчес рассказал о ближайших планах подопечного.
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