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10 апреля 2017, 13:34 | Бокс | Р-Спорт

Корнилов: Бивол перед боем с Кларксоном спарринговал с чемпионом WBO Рамиресом

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Временный чемпион WBA во втором среднем весе россиянин Дмитрий Бивол во время подготовки к бою с американцем Сэмюэлом Кларксоном спарринговал с обладателем пояса WBO мексиканцем Хилберто Рамиресом, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

Бивол проведет защиту своего пояса с Кларксоном в США 14 апреля.

«Бивол прошел отличный лагерь (в США), у него были хорошие спарринги. Так, он провел несколько спаррингов с Хилберто Рамиресом, и Бивол очень хорошо смотрелся в этих спаррингах. Бивол готов к бою, в котором он будет выступать в качестве фаворита. Телеканал Showtime сообщал, что интересуется Биволом и ждет этого боя. Надеюсь, что Дима оправдает их ожидания. В общем, все по плану и хорошо», — сказал Корнилов по телефону.

На профессиональном ринге 26-летний россиянин одержал девять побед (семь — нокаутом) в девяти боях. На счету 26-летнего американца 19 побед (12 — нокаутом) при трех поражениях (одно — нокаутом).
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