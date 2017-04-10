Корнилов: Бивол перед боем с Кларксоном спарринговал с чемпионом WBO Рамиресом

Бивол проведет защиту своего пояса с Кларксоном в США 14 апреля.

«Бивол прошел отличный лагерь (в США), у него были хорошие спарринги. Так, он провел несколько спаррингов с Хилберто Рамиресом, и Бивол очень хорошо смотрелся в этих спаррингах. Бивол готов к бою, в котором он будет выступать в качестве фаворита. Телеканал Showtime сообщал, что интересуется Биволом и ждет этого боя. Надеюсь, что Дима оправдает их ожидания. В общем, все по плану и хорошо», — сказал Корнилов по телефону.

На профессиональном ринге 26-летний россиянин одержал девять побед (семь — нокаутом) в девяти боях. На счету 26-летнего американца 19 побед (12 — нокаутом) при трех поражениях (одно — нокаутом).