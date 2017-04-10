Т. Фьюри: Конечно, я приду на бой Хьюи с Паркером, если только буду жив

«Это будет в первый раз. Два чемпиона мира в тяжёлом весе из Англии и из одной семьи. Конечно, это значит для меня очень много. Конечно, я приду на бой, если только буду жив и богу будет угодно.



Каковы шансы Хьюи? Он в порядке, упорно тренируется, и всё идёт по плану. И не важно, где будет бой, в Нью-Йорке, Гонконге или Китае. Это боксёрский поединок, и победит тот, кто будет хотеть этого больше. Бокс должен быть у тебя в мыслях — это не зависит от физического состояния», — приводит слова Тайсона Fight News.