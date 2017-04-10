Т. Фьюри: Конечно, я приду на бой Хьюи с Паркером, если только буду жив
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри сказал, что обязательно придёт на бой своего кузена Хьюи с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBO Джозефом Паркером, который состоится 6 мая в Окленде.
«Это будет в первый раз. Два чемпиона мира в тяжёлом весе из Англии и из одной семьи. Конечно, это значит для меня очень много. Конечно, я приду на бой, если только буду жив и богу будет угодно.
Каковы шансы Хьюи? Он в порядке, упорно тренируется, и всё идёт по плану. И не важно, где будет бой, в
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