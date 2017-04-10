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https://sport.mail.ru/news/boxing/29375893/
10 апреля 2017, 13:26 | Бокс | Чемпионат.com

Т. Фьюри: Конечно, я приду на бой Хьюи с Паркером, если только буду жив

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри сказал, что обязательно придёт на бой своего кузена Хьюи с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBO Джозефом Паркером, который состоится 6 мая в Окленде.

«Это будет в первый раз. Два чемпиона мира в тяжёлом весе из Англии и из одной семьи. Конечно, это значит для меня очень много. Конечно, я приду на бой, если только буду жив и богу будет угодно.

Каковы шансы Хьюи? Он в порядке, упорно тренируется, и всё идёт по плану. И не важно, где будет бой, в Нью-Йорке, Гонконге или Китае. Это боксёрский поединок, и победит тот, кто будет хотеть этого больше. Бокс должен быть у тебя в мыслях — это не зависит от физического состояния», — приводит слова Тайсона Fight News.
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