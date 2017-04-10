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10 апреля 2017, 12:56 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: На стороне Альвареса все хотят боя с Головкиным

Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер заверил, что сторона Сауля «Канело» Альвареса весьма заинтересована в поединке с непобежденным средневесом Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Исполнительный директор К2 Promotions Том <span class=error>Леффлер</span> заверил что сторона <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса весьма заинтересована в поединке с непобежденным <span class=error>средневесом</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Они все хотят, чтобы этот бой состоялся, потому что он принесет много денег. Это будет большая сделка. В нем сойдутся два боксера, которые любят идти вперед, находятся в лучшей форме и привыкли побеждать. Все заинтересованы в этом состязании», — сказал Леффлер в разговоре с ESPN Deportes.

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Бронзовый призер Олимпиады-1992, чемпион мира и трехкратный победитель первенства Европы Рамази Палиани в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса, а также рассказал об исходе боя между GGG и Саулем «Канело» Альваресом.
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