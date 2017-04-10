Том Леффлер: На стороне Альвареса все хотят боя с Головкиным

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«Они все хотят, чтобы этот бой состоялся, потому что он принесет много денег. Это будет большая сделка. В нем сойдутся два боксера, которые любят идти вперед, находятся в лучшей форме и привыкли побеждать. Все заинтересованы в этом состязании», — сказал Леффлер в разговоре с ESPN Deportes.