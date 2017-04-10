Том Леффлер: На стороне Альвареса все хотят боя с Головкиным
Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер заверил, что сторона Сауля «Канело» Альвареса весьма заинтересована в поединке с непобежденным средневесом Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Они все хотят, чтобы этот бой состоялся, потому что он принесет много денег. Это будет большая сделка. В нем сойдутся два боксера, которые любят идти вперед, находятся в лучшей форме и привыкли побеждать. Все заинтересованы в этом состязании», — сказал Леффлер в разговоре с ESPN Deportes.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter