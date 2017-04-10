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10 апреля 2017, 12:37 | Бокс | Vesti.kz

Экс-тренер Ковалева: Тренировочный процесс еще не начался. Я даже не виделся с Дычко и Елеусиновым

Экс-тренер россиянина Сергея Ковалева, а ныне наставник боксеров-призеров Олимпийских игр Данияра Елеусинова и Ивана Дычко Дерек Сантос-Россарио в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о том, что еще даже не виделся с казахстанцами.

Дерек Сантос должен был подготовить казахстанцев к дебюту на <nobr>профи-ринге</nobr> в мае этого года. Увеличить
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— Тренировочный процесс еще не начался. Я даже не виделся с Дычко и Елеусиновым, — отметил Сантос.

— Но дебют заявлен на май, разве времени на подготовку хватит?

— Это очень хороший вопрос. Я готов начать работать с ребятами, но мы еще не начинали. У меня нет ответов на этот вопрос. Вам лучше обратиться за комментариями к промоутеру Майку Алтамуре.

Ранее, глава австралийской промоутерской компании MJA Entertainment Майк Алтамура сообщал, что боксеры уже в марте отправятся в США, а все расходы спортсменов организация возьмет на себя.

Стоит отметить, что Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Дычко на любительском ринге дважды выигрывал бронзовые медали Олимпиады (2012, 2016).

Напомним, свои первые бои на профи-ринге Елеусинов и Дычко должны провести в Китае уже в мае этого года.

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