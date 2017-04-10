Экс-тренер Ковалева: Тренировочный процесс еще не начался. Я даже не виделся с Дычко и Елеусиновым
Экс-тренер россиянина Сергея Ковалева, а ныне наставник боксеров-призеров Олимпийских игр Данияра Елеусинова и Ивана Дычко Дерек Сантос-Россарио в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о том, что еще даже не виделся с казахстанцами.
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Видимо, что-то случилось...
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— Тренировочный процесс еще не начался. Я даже не виделся с Дычко и Елеусиновым, — отметил Сантос.
— Но дебют заявлен на май, разве времени на подготовку хватит?
— Это очень хороший вопрос. Я готов начать работать с ребятами, но мы еще не начинали. У меня нет ответов на этот вопрос. Вам лучше обратиться за комментариями к промоутеру Майку Алтамуре.
Ранее, глава австралийской промоутерской компании MJA Entertainment Майк Алтамура сообщал, что боксеры уже в марте отправятся в США, а все расходы спортсменов организация возьмет на себя.
Стоит отметить, что Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом
Напомним, свои первые бои на
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