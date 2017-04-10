Казахстанские боксеры на чемпионате Азии в Ташкенте выступят полным составом

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В конце марта завершилась регистрация команд на континентальное квалификационное первенство, где будут разыграны лицензии на чемпионат мира в Гамбурге."По предварительной информации мы ожидаем участия более 200 боксеров из 29 стран. И, как отметил президент нашей конфедерации Серик Конакбаев, для нас особо важно участие таких стран, как Афганистан, Бутан, Ливан, Пакистан, Сирия. Несмотря на сложную ситуацию, эти государства находят возможности для развития бокса, — сказал исполнительный директор Азиатской конфедерации бокса Багдаулет Туреханов.

Полные составы команд заявили 13 стран, это Индия, Иран, Иордания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Филиппины, Шри-Ланка, Узбекистан, где будут разыграны лицензии на чемпионат мира в Гамбурге.

«Если смотреть в динамике прошедших десяти лет, то на азиатском первенстве в 2007 году в Монголии участвовали 144 боксера из 18 стран, в 2009 году в Китае — 119 спортсменов из 18 стран, в 2011 году в Южной Корее — 135 боксеров из 22 государств, в 2013 году в Иордании было 162 участника из 27 стран и в 2015 году в Таиланде было представлено 188 атлетов из 28 государств континента. Данная статистика наглядно показывает поступательное развитие бокса в нашем регионе, — отметил Багдаулет Туреханов.

Главные первенства континента по боксу среди взрослых стартуют 30 апреля в спортивном комплексе «Узбекистан», финальные поединки пройдут 7 мая 2017 года.