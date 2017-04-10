Украина: три из трёх. Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы

В минувший уик-энд прошло сразу три поединка за звание чемпиона мира с участием боксёров с постсоветского пространства. Россиянин Пётр Петров не сумел отобрать мировой титул WBO в лёгком весе у британца Терри Флэнегана, а украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик защитили мировые титулы по версии WBO соответственно в первом лёгком и первом тяжёлом весах от притязаний американских претендентов Джейсона Сосы и Майкла Хантера.



Пётр Петров — Терри Флэнеган



Проживающий в Испании с юношеского возраста 34-летний россиянин Пётр Петров (38−5−2, 19 KO) во второй раз в своей профи-карьере оспаривал звание чемпиона мира. В 2011 году он проиграл нокаутом в 4-м раунде тогдашнему регулярному чемпиону мира WBA в первом полусреднем весе аргентинцу Маркосу Майдане. И вот теперь Петров попытался отнять пояс чемпиона мира WBO в лёгком весе у его нынешнего владельца — до сих пор непобеждённого на профи-ринге 27-летнего британца Терри Флэнегана (33−0−0, 13 KO). Поединок прошёл в родном городе последнего — Манчестере. Для Флэнегана это была уже пятая успешная защита мирового титула кряду. А чемпионом мира британец стал ещё в июле 2015 года.



У букмекеров приличным фаворитом противостояния считался Флэнеган, вероятность победы которого оценивалась в пропорции от 7 до 9 к 1. Хотя Терри пока не встречался на ринге с по-настоящему элитными противниками, а в активе Петрова была успешная полоса из шести победных боёв. Поэтому была надежда, что русский испанец сможет реально претендовать на завоевание первого в карьере мирового титула. Первая половина боя прошла в конкурентной борьбе. Петров приноровился к стойке соперника-левши и то и дело доставал его одиночными прямыми ударами справа. Однако у Флэнегана было чем ответить — он старался работать короткими сериями на контратаках. А когда поединок перевалил через экватор, Петров начал подседать функционально, чем действовавший более аккуратно и экономно британец не преминул воспользоваться. Хотя нельзя сказать, что Флэнегану удавалось жёстко всаживать свои коронные двойки по агрессивно бросавшемуся на него россиянину.



Преимущество чемпиона не выглядело подавляющим, и доминированием его действия в ринге тоже нельзя было назвать. Несмотря на серьёзное рассечение, Петров продолжал идти вперёд до самого финального гонга. Иногда Петру удавалось неплохо окучивать чемпиона на ближней дистанции, активно нанося удары по туловищу. Однако двое из трёх официальных боковых судей отдали победу британцу с неприличным счётом 120−108 и 118−110, а третий их коллега выставил более умеренный результат — 116−112.



Таким образом, одержав победу единогласным решением судей, Флэнеган успешно отстоял принадлежащий ему мировой титул и в послематчевом интервью заявил о желании получить большие бои. В качестве ближайшего соперника Терри желает видеть либо чемпиона мира WBA в лёгком весе венесуэльца Хорхе Линареса, либо боксирующего на категорию ниже чемпиона мира WBO украинца Василия Ломаченко.



Василий Ломаченко — Джейсон Соса



29-летний украинец Василий Ломаченко (8−1−0, 6 KO) проводил вторую защиту мирового титула WBO в первом лёгком весе, который он завоевал в июне прошлого года, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. В качестве претендента в этом бою выступал ровесник Василия американец Джейсон Соса (20−2−4, 15 KO). Изначально этот поединок планировался как объединительный, поскольку Соса владел званием регулярного чемпиона мира WBA. Но чиновники этой федерации лишили Джейсона мирового титула, поскольку он предпочёл драться с Ломаченко, а не с суперчемпионом WBA панамцем Джезриелем Корралесом.



У букмекеров большим фаворитом противостояния значился Василий, вероятность победы которого оценивалась в широком диапазоне от 15 до 40 к 1. И двукратный олимпийский чемпион оправдал предматчевые расклады, легко и непринуждённо одержав свою очередную победу ввиду отказа угла соперника от дальнейшего продолжения боя. С первого же раунда Соса мужественно терпел безоговорочное доминирование чемпиона. Василий будто игрался с претендентом и, подобно матадору, жестами приглашал соперника к активным атакующим действиям.



Заполнившие зал болельщики украинского чемпиона постоянно подбадривали его многочисленные успешные действия. Соса пытался что-то противопоставить намного превосходящему его в мастерстве оппоненту, но абсолютное большинство его ударов либо рассекали воздух, либо, даже попадая, не причиняли Василию ощутимого вреда. Разница между соперниками в скорости и навыках была в этом одностороннем поединке просто гигантской. Ломаченко куражился, демонстрируя восхищённой публике своё фирменное изящное передвижение по рингу.



Лицо Сосы от раунда к раунду всё больше опухало от пропущенных ударов. А Ломаченко лишь улыбался и продолжал окучивать соперника ударами на выбор. В итоге после окончания девятого раунда секунданты американца решили не выпускать своего подопечного на следующую трёхминутку, чтобы избежать возникновения серьёзных проблем для его здоровья. В послематчевом интервью Соса согласился с вердиктом своего угла, заявив, что просто ничего не мог противопоставить такому отличному бойцу, как Ломаченко.



Василий же констатировал, что просто хорошо выполнил свою работу и продемонстрировал зрителям свой фирменный стиль «хайтек». Также Ломаченко заявил, что желает объединить мировые титулы в первом лёгком весе, но если его промоутеру Бобу Аруму не удастся договориться с кем-то из других действующих чемпионов, то он может перейти в дивизион лёгкого веса. Среди желаемых соперников Василий назвал своего единственного обидчика на профи-ринге мексиканца Орландо Салидо, чемпионов-легковесов британца Терри Флэнегана и американца Майки Гарсию, а также для более отдалённой перспективы Ломаченко держит в уме нынешнего объединённого чемпиона мира WBC и WBO в первом полусреднем весе американца Терренса Кроуфорда.

Александр Усик — Майкл Хантер



В андеркарде боя Ломаченко — Соса провёл свой поединок ещё один олимпийский чемпион из Украины — 30-летний Александр Усик (12−0−0, 10 KO), который во второй раз защищал звание чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе, завоёванное им в сентябре прошлого года в бою с поляком Кшиштофом Гловацким. Его соперником стал также ещё дотоле не битый на профи-ринге 28-летний чернокожий американец Майкл Хантер (12−1−0, 8 KO), для которого это была первая попытка обзавестись званием чемпиона мира. Явным фаворитом схватки в букмекерских конторах котировался действующий чемпион, шансы которого на выигрыш рассчитывались в соотношении от 10 до 20 к 1. Поначалу поединок проходил в достаточно конкурентной борьбе. Усику понадобилось какое-то время, чтобы приспособиться к действиям соперника и найти свой ритм. В то же время американец со временем стал немного утрачивать концентрацию и терять фокус. В итоге инициатива в поединке начала переходить к чемпиону. Под аккомпанемент поддержки находившихся в зале поклонников Усик проявлял высокую активность, хотя, в свою очередь, также пропускал удары от Хантера. Увидели зрители в этом поединке и интенсивные обмены соперников ударами.



В общем, претендент оказал неплохое сопротивление чемпиону, хотя речи о его победе в этом бою быть не может. В финальном 12-м раунде Усик имел возможность завершить схватку досрочно. Он потряс соперника и добивал его на протяжении долгого времени. За минуту до конца боя рефери посчитал, что упасть Хантеру на настил ринга помешали канаты и отсчитал ему стоячий нокдаун. Последние секунды боя американец держался как только мог. Казалось, он вот-вот упадёт, но всё же сумел устоять на ногах до финального гонга.



В итоге все трое официальных боковых судей отдали победу Усику с идентичным счётом 117−110. В послематчевом интервью Хантер не стал искать оправданий, признав своё поражение и отдав должное мастерству чемпиона. Американец лишь добавил, что когда-нибудь в будущем хотел бы ещё раз встретиться в ринге с Усиком. Александр же выразил удовлетворение своим выступлением, сказав, что он сделал в этот вечер в ринге то, что и планировал. Также Усик обозначил своё намерение в ближайшем будущем провести объединительный бой с кем-либо из действующих чемпионов мира в первом тяжёлом весе по другим ведущим версиям.