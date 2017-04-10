Украина: три из трёх. Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы
Россиянин Петров уступил Флэнегану в титульном поединке, а украинцы Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали очередные победы — в обзоре выходных.
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Пётр Петров — Терри Флэнеган
Проживающий в Испании с юношеского возраста 34-летний россиянин Пётр Петров (38−5−2, 19 KO) во второй раз в своей
У букмекеров приличным фаворитом противостояния считался Флэнеган, вероятность победы которого оценивалась в пропорции от 7 до 9 к 1. Хотя Терри пока не встречался на ринге с
Преимущество чемпиона не выглядело подавляющим, и доминированием его действия в ринге тоже нельзя было назвать. Несмотря на серьёзное рассечение, Петров продолжал идти вперёд до самого финального гонга. Иногда Петру удавалось неплохо окучивать чемпиона на ближней дистанции, активно нанося удары по туловищу. Однако двое из трёх официальных боковых судей отдали победу британцу с неприличным счётом 120−108 и 118−110, а третий их коллега выставил более умеренный результат — 116−112.
Таким образом, одержав победу единогласным решением судей, Флэнеган успешно отстоял принадлежащий ему мировой титул и в послематчевом интервью заявил о желании получить большие бои. В качестве ближайшего соперника Терри желает видеть либо чемпиона мира WBA в лёгком весе венесуэльца Хорхе Линареса, либо боксирующего на категорию ниже чемпиона мира WBO украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко — Джейсон Соса
29-летний украинец Василий Ломаченко (8−1−0, 6 KO) проводил вторую защиту мирового титула WBO в первом лёгком весе, который он завоевал в июне прошлого года, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. В качестве претендента в этом бою выступал ровесник Василия американец Джейсон Соса (20−2−4, 15 KO). Изначально этот поединок планировался как объединительный, поскольку Соса владел званием регулярного чемпиона мира WBA. Но чиновники этой федерации лишили Джейсона мирового титула, поскольку он предпочёл драться с Ломаченко, а не с суперчемпионом WBA панамцем Джезриелем Корралесом.
У букмекеров большим фаворитом противостояния значился Василий, вероятность победы которого оценивалась в широком диапазоне от 15 до 40 к 1. И двукратный олимпийский чемпион оправдал предматчевые расклады, легко и непринуждённо одержав свою очередную победу ввиду отказа угла соперника от дальнейшего продолжения боя. С первого же раунда Соса мужественно терпел безоговорочное доминирование чемпиона. Василий будто игрался с претендентом и, подобно матадору, жестами приглашал соперника к активным атакующим действиям.
Заполнившие зал болельщики украинского чемпиона постоянно подбадривали его многочисленные успешные действия. Соса пытался
Лицо Сосы от раунда к раунду всё больше опухало от пропущенных ударов. А Ломаченко лишь улыбался и продолжал окучивать соперника ударами на выбор. В итоге после окончания девятого раунда секунданты американца решили не выпускать своего подопечного на следующую трёхминутку, чтобы избежать возникновения серьёзных проблем для его здоровья. В послематчевом интервью Соса согласился с вердиктом своего угла, заявив, что просто ничего не мог противопоставить такому отличному бойцу, как Ломаченко.
Василий же констатировал, что просто хорошо выполнил свою работу и продемонстрировал зрителям свой фирменный стиль «хайтек». Также Ломаченко заявил, что желает объединить мировые титулы в первом лёгком весе, но если его промоутеру Бобу Аруму не удастся договориться с
Александр Усик — Майкл Хантер
В андеркарде боя Ломаченко — Соса провёл свой поединок ещё один олимпийский чемпион из Украины — 30-летний Александр Усик (12−0−0, 10 KO), который во второй раз защищал звание чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе, завоёванное им в сентябре прошлого года в бою с поляком Кшиштофом Гловацким. Его соперником стал также ещё дотоле не битый на
В общем, претендент оказал неплохое сопротивление чемпиону, хотя речи о его победе в этом бою быть не может. В финальном 12-м раунде Усик имел возможность завершить схватку досрочно. Он потряс соперника и добивал его на протяжении долгого времени. За минуту до конца боя рефери посчитал, что упасть Хантеру на настил ринга помешали канаты и отсчитал ему стоячий нокдаун. Последние секунды боя американец держался как только мог. Казалось, он
В итоге все трое официальных боковых судей отдали победу Усику с идентичным счётом 117−110. В послематчевом интервью Хантер не стал искать оправданий, признав своё поражение и отдав должное мастерству чемпиона. Американец лишь добавил, что
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