Эдди Рейносо: Канело дрался с соперниками сильнее и прибыльнее Головкина
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо выразил сомнение в уровне коммерческой привлекательности Геннадия Головкина по сравнению с другими
экс-соперниками Канело, сообщает Sports.kz.
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«Нас не ободрил последний поединок Головкина. Для начала нам надо пройти бой с
Мы предложили бой их представителями, но их не устроили все требования. Канело дрался с более умными и лучшими соперниками, чем Головкин. К тому же, все они были выгодны с точки зрения бизнеса, поэтому мы и боксировали с ними.
Но в последнее время, Головкин уже догоняет Сауля с точки зрения привлекательности, а также в отношении условий. И мы считаем, что поединок можно устроить в этом году, — цитирует Рейносо ESPN Deportes.
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