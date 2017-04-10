Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29374880/
10 апреля 2017, 12:22 | Бокс | Sports.kz

Эдди Рейносо: Канело дрался с соперниками сильнее и прибыльнее Головкина

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо выразил сомнение в уровне коммерческой привлекательности Геннадия Головкина по сравнению с другими экс-соперниками Канело, сообщает Sports.kz.

Тренер мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Рейносо</span> выразил сомнение в уровне коммерческой привлекательности Геннадия <span class=error>Головкина</span> по сравнению с другими <nobr>экс-соперниками</nobr> <span class=error>Канело</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нас не ободрил последний поединок Головкина. Для начала нам надо пройти бой с Чавесом-младшим, и тогда мы посмотрим, что можно сделать. Мы всегда хотели важных поединков, в которых на Сауля возлагаются большие надежды.

Мы предложили бой их представителями, но их не устроили все требования. Канело дрался с более умными и лучшими соперниками, чем Головкин. К тому же, все они были выгодны с точки зрения бизнеса, поэтому мы и боксировали с ними.

Но в последнее время, Головкин уже догоняет Сауля с точки зрения привлекательности, а также в отношении условий. И мы считаем, что поединок можно устроить в этом году, — цитирует Рейносо ESPN Deportes.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Анна Рева: «Батыр и Абылайхан стали примером для подражания не только для казахстанских детей, но и для канадских»

Казахстанские футзалисты разгромили Данию в основном раунде ЕВРО-2018

Болельщик рассказал о «закулисье» боя Головкин - Джейкобс