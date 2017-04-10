Эдди Рейносо: Канело дрался с соперниками сильнее и прибыльнее Головкина

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«Нас не ободрил последний поединок Головкина. Для начала нам надо пройти бой с Чавесом-младшим, и тогда мы посмотрим, что можно сделать. Мы всегда хотели важных поединков, в которых на Сауля возлагаются большие надежды.

Мы предложили бой их представителями, но их не устроили все требования. Канело дрался с более умными и лучшими соперниками, чем Головкин. К тому же, все они были выгодны с точки зрения бизнеса, поэтому мы и боксировали с ними.

Но в последнее время, Головкин уже догоняет Сауля с точки зрения привлекательности, а также в отношении условий. И мы считаем, что поединок можно устроить в этом году, — цитирует Рейносо ESPN Deportes.